Erstmals wieder in der Startformation und gleich Doppeltorschütze: Dani Olmo glänzte im Barcelona-Derby. Bild: keystone

Barça gewinnt Derby – Leader Napoli unterliegt Atalanta klar – Tottenham dreht Spiel

Bundesliga

Freiburg – Mainz 0:0

Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 trennen sich am Sonntag torlos. Damit bleiben die Gastgeber in den Top 6 und Mainz nur wenige Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt. Während Bruno Ogbus und Johan Manzambi bei den Freiburgern nicht im Aufgebot standen, kam Mainz-Captain Silvan Widmer einmal mehr erst spät ins Spiel.

Silvan Widmer ist bei Mainz meist nur Ersatz. Bild: www.imago-images.de

Premier League

Tottenham – Aston Villa 4:1

Dank einer überragenden zweiten Halbzeit schliesst Tottenham wieder zu den Europacup-Plätzen auf. Die mit 13 Punkten aus den ersten neun Spielen schwach in die Saison gestarteten Spurs setzten sich trotz 0:1-Rückstand zur Pause 4:1 gegen Aston Villa durch und feierten damit den zweiten Sieg innert weniger Tage. Am Mittwoch warf das Team von Trainer Ange Postecoglou Manchester City aus dem Ligacup.

Für die Gäste geht mit der Pleite in Nordlondon eine Serie von wettbewerbsübergreifend elf Spielen ohne Niederlage zu Ende. Die Villans bleiben aber mindestens in den Top 6.

Grosse Freude bei den Gastgebern im Tottenham Stadium. Bild: keystone

Serie A

Napoli – Atalanta 0:3

Mit der SSC Napoli und Atalanta Bergamo trafen in der Serie zwei extrem formstarke Teams aufeinander. Der Leader hatte seit dem Ligaauftakt in zehn Spielen nicht mehr verloren, der Gast aus Bergamo ging mit einer Serie von vier Ligasiegen in Folge in das Duell. Dementsprechend war eine ausgeglichene und spannende Partie erwartet worden. Dazu kam es – zumindest ergebnistechnisch – jedoch nicht.

Schon nach zehn Minuten brachte Ademola Lookman Atalanta in Führung, in der 31. Minute doppelte der 27-jährige Nigerianer nach. Danach blieb es lange beim 2:0 für die Bergamasken, bis Mateo Retegui in der 92. Minute dann für die Entscheidung sorgte. Der Sieg für den Europa-League-Sieger war zwar verdient, in dieser Deutlichkeit aber etwas trügerisch. So landete jeder Torschuss der Gäste im Netz, während die Neapolitaner keinen ihrer drei Schüsse aufs gegnerische Gehäuse im Tor unterbrachten.

La Liga

Barcelona – Espanyol 3:1

Nach seiner Verletzungspause stand Dani Olmo erstmals wieder in der Startformation des FC Barcelona. Und der im Sommer aus Leipzig gekommene Europameister brillierte beim 3:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol gleich mit zwei Toren. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte der formstarke Raphinha. Für einmal ohne Tor blieb Toptorschütze Robert Lewandowski, der in den ersten elf Ligaspielen 14-mal getroffen hatte.

Atlético Madrid – Las Palmas 2:0

Dank der Tore von Trainer-Sohn Giuliano Simeone und Alexander Sörloth gewinnt Atlético Madrid gegen Abstiegskandidat Las Palmas. Damit erobert sich das Team von Trainer Diego Simeone vorläufig Platz 3 zurück. In der spanischen Liga wurden wegen der Unwetter viele Spiele abgesagt, darunter auch jenes von Villarreal, das mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte hinter Atleti liegt.

Ligue 1

Toulouse - Reims 1:0 (0:0).

Tor: 84. Aboukhlal 1:0.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro.