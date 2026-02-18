So stark, wie die Schweizer Curler bisher auftraten, sind sie ganz heisse Kandidaten auf Olympia-Gold. Bild: keystone

Diese Medaillen winken der Schweiz in den letzten Tagen der Olympischen Spiele noch

Franjo von Allmen, Loïc Meillard, Marco Odermatt und Mathilde Gremaud sorgten bislang in Norditalien für ganz viele Schweizer Olympia-Highlights. Für die letzte Phase der Winterspiele in Mailand-Cortina hat die Schweizer Delegation zahlreiche weitere heisse Eisen im Feuer.

Mittwoch

Ski alpin, Slalom Frauen

Die letzte Chance auf eine Medaille für die Schweizer Skifahrerinnen. Auf dem Papier gehören Camille Rast und Wendy Holdener nach ihrem Doppelsieg an der WM im letzten Jahr zu den Topfavoritinnen. Auch in der Weltcup-Disziplinenwertung dieser Saison belegen sie hinter der Dominatorin Mikaela Shiffrin die Plätze 2 und 3. Einziger Haken: Der Slalomhang in Cortina ist sehr einfach und kurz, da gibt es viel Raum für Überraschungen.

Langlauf, Teamsprint Frauen

Die wohl letzte Chance auf eine Langlauf-Medaille, nachdem man vor einem Jahr an der WM deren drei geholt hatte. Nach der Enttäuschung im Einzelsprint will Nadine Fähndrich im Teamsprint mit Nadja Kälin zurückschlagen. Sie hat in der Disziplin bereits zwei WM-Medaillen, 2021 Silber mit Laurien van der Graaff, vor einem Jahr Bronze mit Anja Weber.

Donnerstag

Aerials, Männer

Dank dem letztjährigen Weltmeister Noé Roth und WM-Dritten Pirmin Werner sind die Chancen intakt, dass die Schweiz die erste olympische Aerials-Medaille seit 20 Jahren gewinnt. 2006 war es, als Evelyne Leu in Turin Olympiasiegerin wurde. Davor hatte Colette Brand, Noé Roths Mutter, 1998 in Nagano Bronze geholt.

Noé Roth und Pirmin Werner holten an der WM im letzten Jahr Gold und Bronze. Bild: keystone

Skitouren, Männer und Frauen

Wie so oft in der Vergangenheit stehen die Schweizer Chancen bei einer neuen olympischen Sportart gut. Im Skitouren-Sprint gehört Marianne Fatton zu den Allerbesten. 2021 und 2025 wurde die Neuenburgerin Weltmeisterin, dazu gab es 2023 WM-Silber. Bei den Männern gibt es dank Arno Lietha (Sprint-Weltmeister 2019) und Jon Kistler (U23-Weltmeister im Sprint 2025) ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf einen Medaillengewinn in Bormio. Gleiches gilt für die Mixed-Staffel am Samstag.

Eishockey, Frauen

Den Schweizer Eishockeyanerinnen winkt wie vor zwölf Jahren in Sotschi eine Bronzemedaille. Am Donnerstag um 14.40 Uhr trifft das Team von Colin Muller im Spiel um Bronze auf Schweden. Gegen die Skandinavierinnen gewannen die Schweizerinnen drei der letzten vier Länderspiele.

Einen Sieg sind die Schweizerinnen von der Olympia-Medaille entfernt. Bild: keystone

Freitag/Samstag

Curling, Männer

Das Team um Skip Yannick Schwaller ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen perfekt gestartet. Damit können sie mit dem Halbfinal am Donnerstag planen und im Idealfall da schon die Medaille klar machen. Wenn nicht, hätte man am Freitag im Bronzespiel eine zweite Chance. Der Final findet am Samstag statt.

Skicross, Frauen und Männer

Ryan Regez hat vor vier Jahren in Peking gezeigt, wie es geht. Der Berner Oberländer aus Wengen sicherte sich den Olympiasieg, Silber ging an Teamkollege Alex Fiva. Fanny Smith sorgte mit Bronze dafür, dass die Skicrosser mit einem ganzen Medaillensatz aus China nach Hause kamen. Die Männer starten am Freitag, die Frauen fahren am Tag darauf um die Medaillen.

Das würden wir gerne wieder sehen: 2022 wurde Ryan Regez vor Alex Fiva (l.) Olympiasieger. Bild: keystone

Samstag/Sonntag

Bob

Im Bob muss sehr viel zusammen passen, um an den dominanten deutschen und US-amerikanischen Fahrerinnen vorbeizukommen. Die Europameisterinnen Melanie Hasler und Nadja Pasternack haben aber beim Heim-Weltcup in St. Moritz gezeigt, dass sie für eine Überraschung gut sein können. Dafür müssen sie sich aber in den ersten zwei Durchgängen am Freitag gut klassieren, um am Samstag die Medaille angreifen zu können. Gleiches gilt für die Männer im Vierer, wo am Samstag und Sonntag die härtesten Gegner aus Deutschland kommen.

Curling, Frauen

Vier WM-Titel hat der Schweizer Skip Silvana Tirinzoni schon in der Tasche, eine Olympia-Medaille fehlt noch. Die Schweizerinnen liegen nach fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen auf Kurs Richtung Halbfinal am Freitag und könnten am Sonntag in der zweitletzten Entscheidung der Spiele um Gold spielen.

Auch die Schweizer Curlerinnen sind nach sieben Spielen auf Kurs. Bild: keystone

Eishockey, Männer

Die Schweizer Eishockeyaner setzen sich auch an Olympia hohe Ziele. Nach dem Sieg gegen den Gastgeber Italien trifft der letztjährige WM-Finalist am Mittwochabend – wie vor vier Jahren im Viertelfinal von Peking – auf Finnland. 2022 setzte es im Schlüsselspiel eine Niederlage ab, das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer musste abreisen und die Finnen nutzten den Schwung gar zum Olympiasieg. Die Halbfinals stehen am Freitag auf dem Programm, am Samstag geht es um Bronze, der Final findet am Sonntag statt. (nih/sda)