Pedri liegt nach dem harten Foul von Toni Kroos am Boden. Bild: keystone

Kroos beendet Pedris Viertelfinal früh – hätte er vom Platz fliegen müssen?

Toni Kroos startet mit zwei harten Fouls gegen spanische Jungstars in den EM-Viertelfinal. Hätte er zweimal Gelb sehen und vom Platz fliegen müssen? Sag uns deine Meinung.

Der EM-Viertelfinal zwischen den beiden Favoriten Spanien und Deutschland beginnt äusserst ruppig. Keine fünf Minuten sind gespielt, als der junge spanische Mittelfeld-Regisseur Pedri schon mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegt. Was ist passiert?

Toni Kroos hat einen schnellen Gegenstoss der Spanier mit einem harten Foul am 21-jährigen Gegner verhindert. Kroos trifft Pedri voll am Knie, doch der englische Schiedsrichter lässt die Karten so früh im Spiel noch stecken. Kroos kommt ohne Verwarnung davon.

Kroos' Einsteigen gegen Pedri. Video: SRF

Für Pedri hingegen ist das Spiel schon früh vorbei. Der Mittelfeldspieler muss nach kurzer Pflege einsehen, dass er nicht mehr weitermachen kann. Nationaltrainer Luis de la Fuente ersetzt ihn in der achten Minute durch Leipzig-Söldner Dani Olmo. Unter Tränen verlässt der Youngster das Spielfeld.

Pedri muss von seinen Mitspielern getröstet werden. Bild: keystone

Und Toni Kroos? Der hat wenig später schon wieder Glück, dass Schiedsrichter Taylor in der Startphase eine eher grosszügige Linie fährt. Auf der anderen Seite foult der deutsche Spielmacher den nächsten spanischen Hoffnungsträger: Er steht Lamine Yamal voll auf den Fuss. Aber auch hier kommt Kroos ohne Karte davon. Die erste Verwarnung erhält wenig später sein Teamkollege Antonio Rüdiger.

Spanische Fussballfans dürften hingegen lamentieren, dass Deutschland nach wenigen Minuten und zwei gelb-würdigen Fouls von Toni Kroos nur noch zu zehnt hätte auf dem Platz stehen dürfen. (abu)

Deine Meinung ist gefragt:

Hätte Toni Kroos bereits vom Platz fliegen müssen? Ja, beide Fouls waren mindestens Gelb. Nein, einmal Gelb wäre aber angebracht gewesen. Nein, keine Karte zu zeigen, war die korrekte Entscheidung. Ich weiss es nicht.

