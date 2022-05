Der Winterthurer Aufstiegstrainer wird Coach bei seinem Stammverein FC Basel. Bild: keystone

Alex Frei wird neuer FCB-Trainer: «Mir ist bewusst, dass es ein grosser Schritt ist»

Nun ist es offiziell: Alex Frei wird ab der nächsten Saison Trainer des FC Basel. Der ehemalige Schweizer Nationalstürmer beerbt Interimscoach Guillermo Abascal. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Für Frei, der am Samstag als Trainer mit Winterthur in die Super League aufgestiegen ist, ist es eine Rückkehr nach Basel. Als Stürmer bestritt er 167 Spiele mit dem FCB, erzielte 108 Tore und wurde viermal Meister und zweimal Cupsieger. Später amtete er auch als Interimscoach der Super-League-Mannschaft und war als Nachwuchstrainer Teil des Verwaltungsrats und der Transferkommission.

FCB-Boss David Degen ist überzeugt, dass sein ehemaliger Teamkollege der richtige Trainer ist: «Alex hat einen super Weg gemacht als Trainer, sich die Sporen abverdient und im Nachwuchsbereich sowie in der Challenge League kontinuierlich seinen Rucksack mit Erfahrung gefüllt. Seine Ideen vom Fussball und von der Art und Weise, wie man eine Mannschaft führt, passen optimal zum FCB und seiner Ausrichtung.»

Frei habe zuletzt mit dem Aufstieg in die Super League auch gezeigt, dass er als Trainer dem Druck standhalten und seine Mannschaft im entscheidenden Moment richtig einstellen könne. «Dies alles, in Verbindung mit seiner grossen FCB-Verbundenheit und seiner starken Persönlichkeit, haben schlussendlich gegenüber anderen Kandidaten den Ausschlag gegeben», so Degen.

Frei am Tag nach dem Winterthurer Aufstieg. Bild: keystone

Auch Alex Frei ist die Freude über die Rückkehr «nach Hause» deutlich anzumerken: «Es ist ein guter Moment und ich freue mich sehr auf meine Aufgabe in Basel», erklärt der langjährige FCB-Spieler. «Natürlich ist mir bewusst, dass es ein grosser Schritt ist, ich gehe diese Herausforderung aber mit Respekt und Demut an. Ich bin überzeugt, dass ich durch den FCB ein noch besserer Trainer werde und wir gemeinsam etwas entwickeln können. Voller Tatendrang brenne ich darauf, mit der Mannschaft die Vorbereitung aufzunehmen und dann in der neuen Saison wieder ins Joggeli einzulaufen.» (pre)