Servette hält Zürcher Klubs auf Distanz – bei den Frauen schlägt St.Gallen YB

Im Mittelfeld machte St.Gallen Terrain gut. Während die Männer des FCSG in Bern 1:5 verloren, machten es die Frauen in ihrem Heimspiel besser. Sie schlugen YB dank zwei späten Toren von Géraldine Ess (86. und 94. Minute) 2:0.

Das erste Spiel in der Rückrunde sei immer schwierig, befand Fabienne Humm, Nationalstürmerin des FC Zürich. «Das Spiel hätte vielleicht auch auf unsere Seite kippen können», sagte sie, und sprach dabei auch ein eigenes Tor an, das wegen Offside annulliert wurde.

Der Start nach der Winterpause hatte es in sich: In der Women's Super League kam es gleich zum Spitzenkampf zwischen Leader Servette und dem FC Zürich. Dank einem Unentschieden behalten die Genferinnen ihren Vorsprung von sechs Punkten.

Es ging immer wieder hin und her in dieser Partie. Erst zweimal in der NFL-Geschichte erzielten die beiden Finalisten in einem Super Bowl mehr Punkte als die insgesamt 73, welche die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs aufs Scoreboard brachten. Und weil beide Offensiven den gegnerischen Defensiven stets einen Schritt voraus waren, blieb es bis zum Schluss spannend. Bis ein für Philadelphia verheerender Schiedsrichter-Entscheid für die Entscheidung sorgte.