Das zweitletzte Spiel im Goodison Park: Beto bringt Everton in Führung. Bild: www.imago-images.de

Bayern München «erst» zu 99,9 Prozent Meister, weil es in der 94. Minute das 3:3 kassiert



Bundesliga

Leipzig – Bayern München 3:3

Bayern München verpasste den vorzeitigen Titelgewinn. Die Münchner führten im Auswärtsspiel bei RB Leipzig bis kurz vor Schluss 3:2, mussten aber praktisch in letzter Sekunde noch den Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste einen verdienten 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, die bis kurz vor dem Schlusspfiff hielt. Dann kam der eingewechselte Yussuf Poulsen im Strafraum an den Ball und lupfte ihn am Torwart vorbei ins Netz.

Angeführt von Thomas Müller (rechts) feiern Bayerns Spieler mit den mitgereisten Fans. Bild: www.imago-images.de

De facto ist den Bayern die 34. Meisterschaft nicht mehr zu nehmen: Sie haben neun Punkte Vorsprung und eine um 30 Treffer bessere Tordifferenz. Leverkusen hilft nur noch die Theorie.

Ein Rechenbeispiel: Leverkusen müsste seine letzten drei Spiele – das erste am Sonntag (17.30 Uhr) in Freiburg – alle mit 8:0 gewinnen und Bayern München müsste seine beiden letzten Spiele jeweils 0:4 verlieren, um den Titel zu verteidigen.

RB Leipzig – Bayern München 3:3 (2:0)

47'800 Zuschauer. - Tore: 11. Sesko 1:0. 39. Klostermann 2:0. 62. Dier 2:1. 63. Olise 2:2. 83. Sané 2:3. 94. Poulsen 3:3.

Mönchengladbach – Hoffenheim 4:4

Sogar noch mehr Tore als in Leipzig fielen in Mönchengladbach, wo der Schweizer Torhüter Jonas Omlin gleich viermal hinter sich greifen musste. Die Gladbacher, die ohne den verletzten Nico Elvedi in der Verteidigung antraten, trafen aber ebenfalls viermal ins gegnerische Netz und kamen dank Tim Kleindienst, der in der 91. Minute den Ausgleich erzielte, doch noch zu einem Punkt.

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 4:4 (2:1)

Tore: 5. Chiarodia 1:0. 32. Reitz 2:0. 43. Arthur Chaves 2:1. 54. Bülter 2:2. 64. Honorat 3:2. 73. Hlozek 3:3. 81. Tabakovic 3:4. 91. Kleindienst 4:4. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin, ohne Elvedi (verletzt).

Union Berlin – Werder Bremen 2:2

Der SV Werder Bremen hat den Sprung auf einen Europacupplatz verpasst. Die Norddeutschen brachten eine 2:0-Führung beim 1. FC Union Berlin nicht ins Ziel. Beide Werder-Tore erzielte Jens Stage (2. und 15. Minute), für Union trafen Tom Rothe (37.) und László Bénes (84.). Bremen rangiert weiter auf dem achten Tabellenplatz.

Union Berlin – Werder Bremen 2:2 (1:2)

Tore: 2. Stage 0:1. 15. Stage 0:2. 37. Rothe 1:2. 84. Bénes 2:2.

St. Pauli – VfB Stuttgart 0:1

Der VfB Stuttgart hat seinen Negativtrend beendet. Durch das späte Tor von Nick Woltemade (88. Minute) gewannen die Schwaben in Hamburg. Tief in der Nachspielzeit sah St. Paulis starker Torhüter Nikola Vasilj noch wegen Meckerns Gelb-Rot.

Penalty verschossen, doch noch getroffen: VfB-Matchwinner Nick Woltemade. Bild: www.imago-images.de

St. Pauli – VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Tor: 88. Woltemade 0:1. - Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Van der Heyden (St. Pauli). 96. Gelb-Rote Karte gegen Vasilj (St. Pauli). 60. Vasilj (St. Pauli) hält Penalty von Woltemade. Stuttgart mit Jaquez (ab 65.), ohne Stergiou (verletzt) und Rieder (Ersatz).

