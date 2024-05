Der Engländer Oladapo Afolayan (rechts) schoss die ersten beiden Tore beim Sieg von St.Pauli gegen Osnabrück. Bild: www.imago-images.de

Kultklub vom Kiez: Der FC St.Pauli kehrt in die Bundesliga zurück

Dem FC St.Pauli ist zum sechsten Mal in seiner Geschichte der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Die Hamburger, zuletzt vor 13 Jahren für eine Saison im Oberhaus, machten in der vorletzten Runde alles klar, indem sie den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Osnabrück 3:1 schlugen.

Der Meistermacher St.Paulis, das mit den drei Punkten Rang 1 behauptete, hat einen Schweizer Pass: Fabian Hürzeler. Der 31-jährige Dreifachbürger kam als Sohn eines Schweizers und einer Deutschen in den USA auf die Welt und wuchs in Deutschland auf.



Am Samstag hatte bereits Holstein Kiel mit einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg geschafft. Für den Klub aus Schleswig-Holstein ist die Bundesliga Neuland. Schon vor der letzten Runde ist zudem klar, dass Düsseldorf die Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga bestreiten wird.

(ram/sda)