Der Engländer Oladapo Afolayan (rechts) schoss die ersten beiden Tore beim Sieg von St. Pauli gegen Osnabrück. Bild: www.imago-images.de

Leverkusen nun 50 Spiele unbesiegt! ++ St. Pauli steigt auf ++ Arsenal lässt nicht locker

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bochum – Bayer Leverkusen 0:5

Granit Xhaka und Co. müssen nur noch ein Spiel überstehen, um als erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte ohne eine einzige Niederlage deutscher Meister zu werden. In Bochum ebnete eine frühe Rote Karte gegen Felix Passlack den Weg zum Auswärtssieg. Der Bochumer flog nach einer Viertelstunde vom Platz. Nati-Captain Xhaka traf beim Stand von 0:0 mit einem Weitschuss die Latte.

Torschütze Victor Boniface (rechts) klatscht nach seinem Penaltytreffer mit Robert Andrich ab. Bild: keystone

Nach dem 27. Sieg im 33. Meisterschaftsspiel der Saison ist Bayer Leverkusen nun in 50 Pflichtspielen in Folge nicht geschlagen worden. Noch stehen drei Spiele aus: In der letzten Bundesliga-Runde am nächsten Samstag empfängt Bayer 04 den FC Augsburg, dann steigt in Dublin der Final der Europa League gegen Atalanta und zum Abschluss jener im DFB-Pokal in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der VfL Bochum könnte noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Es muss in der letzten Runde bei Werder Bremen ran.

Bochum – Bayer Leverkusen 0:5 (0:2)

Tore: 41. Schick 0:1. 45. Boniface (Penalty) 0:2. 76. Adli 0:3. 86. Stanisic 0:4. 93. Grimaldo 0:5. - Bemerkungen: 15. Rote Karte gegen Passlack (Bochum, Notbremse). Bochum ohne Loosli (Ersatz). Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 80.).

Bayern München – Wolfsburg 2:0

Die Bayern setzten sich wenige Tage nach dem Halbfinal-Out in der Champions League mit einer umgestellten Formation daheim gegen Wolfsburg mit 2:0 durch und gehen als Zweite in die letzte Runde vom kommenden Samstag. Der 19-jährige Kroate Lovro Zvonarek stand erstmals in der Startaufstellung des Rekordmeisters – und schoss schon nach vier Minuten den Führungstreffer.

Zvonarek (links) lässt sich feiern. Bild: keystone

Bayern München – Wolfsburg 2:0 (2:0)

Tore: 4. Zvonarek 1:0. 13. Goretzka 2:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 46.).

Darmstadt – Hoffenheim 0:6

Die TSG Hoffenheim nähert sich der Europacup-Teilnahme. Die Kraichgauer egalisierten beim Absteiger Darmstadt mit einem 6:0 den höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte. Maximilian Beier und Ihlas Babou trafen beide doppelt. Schon nach 26 Minuten stand es 4:0.

Der Sieg bringt Hoffenheim mit einem Punkt Vorsprung gegenüber Freiburg auf den 7. Platz, der mindestens die Teilnahme an den Playoffs der Conference League bedeutet. In den letzten Runde trifft das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo auf Bayern München.

Darmstadt 98 – Hoffenheim 0:6 (0:5)

Tore: 2. Bebou 0:1. 6. Beier 0:2. 22. Kaderábek 0:3. 26. Kabak 0:4. 44. Beier 0:5. 51. Bebou 0:6.

2. Bundesliga

Dem FC St. Pauli ist zum sechsten Mal in seiner Geschichte der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Die Hamburger, zuletzt vor 13 Jahren für eine Saison im Oberhaus, machten in der vorletzten Runde alles klar, indem sie den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Osnabrück 3:1 schlugen.

Der Meistermacher St. Paulis, das mit den drei Punkten Rang 1 behauptete, hat einen Schweizer Pass: Fabian Hürzeler. Der 31-jährige Dreifachbürger kam als Sohn eines Schweizers und einer Deutschen in den USA auf die Welt und wuchs in Deutschland auf.



Am Samstag hatte bereits Holstein Kiel mit einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg geschafft. Für den Klub aus Schleswig-Holstein ist die Bundesliga Neuland. Schon vor der letzten Runde ist zudem klar, dass Düsseldorf die Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga bestreiten wird.

Premier League

Manchester United – Arsenal 0:1

Im Meisterduell mit Manchester City ist Arsenal wieder vorbei gezogen. Die Londoner schlugen den alten Rivalen Manchester United auswärts mit 1:0. Leandro Trossard nutzte es aus, dass die «Red Devils» vor dem Gegentreffer kollektiv im Schilf standen.

Matchwinner Trossard jubelt. Bild: keystone

Arsenal liegt einen Punkt vor ManCity, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen. Die «Gunners» treffen zum Abschluss der Saison am nächsten Sonntag zuhause auf Everton. Manchester City spielt am Dienstag bei Tottenham und am Sonntag daheim gegen West Ham.

Manchester United – Arsenal 0:1 (0:1)

Tor: 20. Trossard 0:1.

(ram/sda)