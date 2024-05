Finnland beinahe mit Stängeli gegen Grossbritannien – erster Hattrick der WM

Einen Tag nach der Mut machenden Leistung beim 2:4 gegen Kanada kassierte Grossbritannien eine herbe Klatsche. Gegen Finnland gingen die Briten in Prag 0:8 unter. Oliver Kapanen, der unter anderem das erste und das letzte Tor der Partie erzielte, gelang als erstem Spieler an dieser WM ein Hattrick. Finnlands Goalie Emil Larmi musste für seinen Shutout lediglich 14 Schüsse abwehren.

Djokovic wird am Turnier in Rom von Flasche niedergestreckt

Beim Turnier in Rom konnte sich Novak Djokovic über einen Sieg freuen. Doch das Autogrammeschreiben im Anschluss endete äußerst schmerzhaft.

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist nach seinem Sieg bei dem Masters-1000-Turnier in Rom gegen den Franzosen Corentin Moutet von einer Trinkflasche am Kopf getroffen worden. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie der 36 Jahre alte Serbe am Freitagabend auf dem Weg aus dem Stadion für Fans Autogramme schrieb und dabei eine Flasche auf seinen Kopf fiel. Der Weltranglistenerste ging daraufhin zu Boden und fasste sich an den Hinterkopf. Betreuer begleiteten ihn kurze Zeit später in die Katakomben.