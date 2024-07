«Die französische Mannschaft, die bis dahin eine unerschütterliche Defensivstärke bewiesen hatte, obwohl sie in der Offensive keine Ideen hatte, kassierte an diesem Dienstagabend im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien ihre ersten beiden Gegentore aus dem Spiel. Zur schlimmsten Zeit.»



(...)



«Das war also nötig, um diese blaue Mauer zu durchbrechen, diesen Block, der so geeint, so stark, so solide war, an dem sich die fünf vorherigen Gegner der französischen Mannschaft während dieser EM ständig die Zähne ausgebissen hatten. Es bedurfte eines Geistesblitzes, einer Inspiration voller Sorglosigkeit und Talent in dieser heissen und schwülen Münchner Nacht, damit die französische Abwehr an diesem Dienstagabend den bitteren Geschmack eines Gegentors in diesem Sommer in Deutschland verspürte.»