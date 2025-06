Michail Antonio hatte im Dezember einen schweren Autounfall. Bild: keystone

Nach schwerem Autounfall: Premier-League-Profi Antonio kämpft sich zurück

Im Dezember hatte West Hams Stürmer Michail Antonio einen schweren Autounfall und wäre fast gestorben. Nun hat er ein Video geteilt, das zeigt, wie er sich zurückkämpft.

Melanie Muschong / t-online

Ein Artikel von

Vor einem halben Jahr hatte Premier-League-Stürmer Michail Antonio einen schweren Autounfall. Sein Sportwagen wurde völlig zerstört. Sein Trainer sprach von einem Wunder und der West-Ham-Star selbst erzählte später der BBC: «Ich wäre fast gestorben.»

Vor zwei Monaten sagte er dem englischen «Guardian»: «Es ist die schlimmste Verletzung, die ich je hatte, aber da ich schon zwei bis drei Monate weiter bin, als ich sein sollte, weiss ich, dass ich wieder spielen werde.» Nun postete Antonio ein Video auf Instagram, das eindrucksvoll seine harte Arbeit zurück in den Profifussball zeigt.

In den kurzen Sequenzen ist erst Antions zerstörtes Auto zu sehen und dann der Fussballer selbst im Krankenhaus und in der nächsten Sequenz auf Krücken. Der Offensivspieler hat seinen ganzen Comeback-Prozess in dem Reel auf Instagram zusammengefasst. Von den ersten Ausfallschritten, die nach seiner Operation wieder möglich waren, hin zu ersten Stabilisationsübungen im Fitnessstudio.

«Glaube wird alle Herausforderungen überwinden»

Am Ende ist Antonio zu sehen, wie er Übungen mit und ohne Ball absolviert. Er kann bereits wieder über den Rasen sprinten und sein Bein wirkt muskulös und gestärkt. Dazu schrieb er: «Der Glaube wird alle Herausforderungen überwinden.»

Unter dem Post kommentierten viele Fans und Teamkollegen. So schrieb West Hams Verteidiger Vladimír Coufal, dessen Vertrag im Juli endet: «Respekt, Bruder.» Mittelfeldspieler Tomáš Souček kommentierte den Post mit drei roten Herzen. Auch Sébastien Haller, der von Dortmund an Utrecht ausgeliehen ist, kommentierte mit einem roten Herz.