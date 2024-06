Neben Martin Adam sieht selbst Manuel Akanji aus wie ein Schuljunge. Bild: keystone

Ungarns Stürmer-Bär unglücklich über virale Memes: «Ich wurde so geboren»

Nach seinem Kurzauftritt wurde der bullige Stürmer Ungarns in den sozialen Medien gefeiert. So ganz behagte Martin Adam die Aufmerksamkeit aber nicht.

Mehr «Sport»

Er war ein echter Blickfang, als er an der Seitenlinie stand und sich zur Einwechslung im Spiel gegen die Schweiz bereit machte: Martin Adam. Ungarns Nummer 9 ist von imposanter Statur. Mit einer Körpergrösse von 1,91 Metern und einem Gewicht von offiziell 86 Kilogramm – ob dies noch aktuell ist, sei mal dahingestellt – sieht er aus wie ein altmodischer Stürmer, den viele Fans im modernen Fussball vermissen.

Heute müssen alle schnell sein, athletisch, wendig und trotzdem durchsetzungsstark. Platz für bullige Mittelstürmer ist in Zeiten von Halbstürmern und falschen Neunern mit wenigen Ausnahmen – Stichwort: Erling Haaland, der allerdings auch mit seiner Schnelligkeit punktet – kaum mehr. Und so fühlten sich nach dem Auftritt Adams viele an den guten, alten Fussball aus ihrer Jugend erinnert. Qualitativ und von der Schnelligkeit kann dieser wohl kaum mit dem heutigen mithalten, dafür war noch Platz für Unperfekte.

In den sozialen Medien wurde Martin Adam nach seinem Kurzauftritt gegen die Schweiz vorwiegend gefeiert: «Wir haben unseren Fussball zurück», hiess es dort unter anderem – auch in Bezug auf Deutschlands Niclas Füllkrug oder den Niederländer Wout Weghorst. Wobei Füllkrug damit wohl etwas Unrecht getan wird, wie er selbst anmerken würde. So stellte der BVB-Stürmer in der Vergangenheit auch schon klar, dass er im Spielaufbau helfen kann und nicht nur als Zielspieler gesehen werden will. Dennoch stillt auch er das Verlangen vieler Fussballfans nach einem klassischen Neuner vergangener Tage – so wie eben auch Martin Adam.

Auch Niclas Füllkrug sorgt bei einigen Fans für ein wohliges Gefühl. Bild: www.imago-images.de

Dieser freute sich jedoch nicht besonders über die Memes, die nach seinem knapp 15-minütigen Einsatz bei der 1:3-Niederlage gegen die Nati viral gingen. Am Montag sagte er an einer Pressekonferenz: «Natürlich habe ich einige davon gesehen, normalerweise lache ich darüber.» So ganz behagte ihm das Thema aber sichtlich nicht.

Dann erklärte der 29-Jährige, der bei Ulsan Hyundai in Südkorea spielt: «Ich wurde so geboren, das ist mein Körperbau. Ich kann es nicht ändern, ich kann nichts an meiner Genetik ändern.» Dabei wirkt Adam fast etwas traurig. «Mehr kann ich dazu nicht sagen», fügt er an und atmet tief durch.

Für Adam und Ungarn geht die EM am Mittwoch mit dem Spiel gegen Gastgeber Deutschland weiter. Dann könnte der bullige Stürmer gemeinsam mit Niclas Füllkrug auf dem Feld stehen – und die Herzen der Retro-Fussballfans etwas höher schlagen lassen.