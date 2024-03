Schick rettet Leverkusen mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit in die nächste Runde. Bild: www.imago-images.de

Leverkusen rettet sich in letzter Sekunde +++ Liverpool und West Ham mit Kantersiegen

In den letzten Achtelfinal-Rückspielen in der Europa und der Conference League setzten sich West Ham, Liverpool und die AC Milan deutlich durch. Leverkusen rettet sich in letzter Sekunde in den Viertelfinal. Marseille ist trotz Niederlage weiter.

Europa League

West Ham United – SC Freiburg 2:0

Der SC Freiburg verpasst den erstmaligen Vorstoss in einen Europacup-Viertelfinal. Der Bundesligist verliert das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham deutlich mit 0:5, eine Woche nachdem das Heimspiel 1:0 gewonnen wurde.Das zweite Duelle zwischen dem Siebten der Premier League und dem Achten der Bundesliga war eine klare Sache. Schon zur Pause lagen die Londoner dank dem Brasilianer Lucas Paqueta und dem Engländer Jarrod Bowen, beide Nationalspieler, mit zwei Toren voraus. Der Ghanaer Mohammed Kudus macht mit seinen Treffern in der Schlussviertelstunde den klaren Sieg perfekt.

West Ham - Freiburg 5:0 (2:0).

SR Guida (ITA).

Tore: 9. Paqueta 1:0. 33. Bowen 2:0. 52. Cresswell 3:0. 77. Kudus 4:0. 85. Kudus 5:0.

Slavia Praha – AC Milan 1:3

Die AC Milan gewann nach dem Hinspiel (4:2) auch das Rückspiel gegen Slavia Prag. Die Tschechen machten es den Italienern, bei denen Noah Okafor über die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank blieb, mit zwei Platzverweisen leicht. Nachdem im Hinspiel ein Prager nach 26 Minuten vom Feld geflogen war, dauerte es im Rückspiel daheim nicht mal 20 Minuten, bis Captain Tomas Holes die Rote Karte sah.

Slavia Prag - AC Milan 1:3 (0:3).

SR Nyberg (SWE).

Tore: 34. Pulisic 0:1. 36. Loftus-Cheek 0:2. 45. Leão 0:3. 85. Jurasek 1:3.

Bemerkungen: Milan ohne Okafor (Ersatz). 20. Rote Karte gegen Holes (Slavia Prag).



Liverpool FC – AC Sparta Praha 6:1

Der FC Liverpool gewinnt mit 6:1 gegen Sparta Prag. Die Hausherren machten mit den Gästen kurzen Prozess. Bereits nach 14 Minuten führten die Reds nach Toren von Darwin Núñez, Bobby Clark, Mo Salah und Cody Gakpo mit 4:0. Die Sparta-Hintermannschaft war völlig von der Rolle. Kurz vor der Pause gelang durch Veljko Birmančević immerhin ein Ehrentreffer. Nach dem Seitenwechsel legten Dominik Szoboszlai (48.) und Cody Gakpo (55.) aber schnell das 5:1 und 6:1 nach. Damit zieht die Elf von Jürgen Klopp nach Hin- und Rückspiel mit 11:2 in das Viertelfinale der Europa League ein.

Liverpool - Sparta Prag 6:1 (4:1).

SR Soares Dias (POR). -

Tore: 7. Nuñez 1:0. 8. Clark 2:0. 10. Salah 3:0. 14. Gakpo 4:0. 42. Birmancevic 4:1. 48. Szoboszlai 5:1. 55. Gakpo 6:1.

Bayer Leverkusen – Qarabağ FK 3:2

Mit zwei Toren in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg verhindert Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel das Out gegen Karabach Agdam und stösst in den Viertelfinal vor.

Patrik Schick erlöste die Fans und Spieler in Leverkusen. Der tschechische Stürmer, der schon im Hinspiel spät zum 2:2-Schlussstand getroffen hatte, erzielte in der 93. Minute das 2:2 und in der 97. Minute sogar noch das 3:2, das dem Bundesliga-Leader den Gang in die Verlängerung ersparte.

Schick avancierte zum Matchwinner.

Aufgrund der Überlegenheit der Deutschen war der Sieg verdient. Aber Karabach stand ganz nahe an der Sensation. Nur Minuten fehlten, um dem Team um Granit Xhaka im 37. Saisonspiel die erste Niederlage zuzufügen. Der Franzose Abdellah Zoubir (58.) und der Brasilianer Juninho (67.) brachten den krassen Aussenseiter mit 2:0 in Führung. Das 2:0 fiel fünf Minuten nachdem Karabachs Elvin Cafarqulijev für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.

Jeremie Frimpong gelang eine gute Viertelstunde vor Schluss das 1:2. Danach drückte Leverkusen ohne Unterbruch auf weitere Treffer und wurde dafür durch den nach einer Stunde eingewechselten Edeljoker Schick belohnt. Es war der 32. Sieg von Leverkusen in dieser Saison und wohl der bisher wichtigste.

Leverkusen - Karabach 3:2 (0:0).

SR Taylor (ENG).

Tore: 58. Zoubir 0:1. 67. Juninho 0:2. 72. Frimpong 1:2. 93. Schick 2:2. 97. Schick 3:2.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Villareal – Olympique Marseille 3:1

Marseille ist trotz Niederlage gegen Villareal eine Runde weiter.

Villarreal - Marseille 3:1 (1:0).

SR Kovacs (ROU).

Tore: 32. Capoue 1:0. 54. Sorloth 2:0. 86. Mosquera 3:0. 94. Clauss 3:1.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht spielberechtigt).

Conference League

Pilsen – Servette 1:0 n. P.

Lille – Graz 1:1

In der Conference League gelang dem früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler Gregory Wüthrich sein erstes Europacup-Tor. Der 29-jährige Verteidiger erzielte beim 1:1 von Sturm Graz in Lille den Ausgleich. Zum Weiterkommen reichte es nicht: Das Heimspiel hatten die Österreicher 0:3 verloren. (kat/sda)