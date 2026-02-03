Tomas-Llorenc Guarino Sabate muss kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Mailand eine Änderung an seinem Programm vornehmen. Der spanische Eiskunstläufer dürfe nicht wie geplant Musik aus den Minion-Filmen für seine Auftritte bei Olympia verwenden, berichtet der TV-Sender ABC. Grund dafür sei ein Problem mit den Urheberrechten.
Der sechsfache Spanische Meister Guarino Sabate sagte, er habe bereits im August alle nötigen Schritte unternommen, dass die Verwendung der Minions-Musik erlaubt werde. «Nun so kurz vor dem Start des wichtigsten Wettkampf meines Lebens herauszufinden, dass das nicht geklappt hat, ist extrem enttäuschend. Aber ich werde das Beste daraus machen», sagte Guarino Sabate. (abu)
