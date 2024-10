Verwirrung um Kylian Mbappé – bei Real spielt er, dem Nationalteam sagt er ab

«Da ist man fair, nicht so wie er»: Österreich ist sauer auf blutenden Mbappé

Umso grösser soll Deschamps' Verwunderung gewesen sein, als Mbappé am gestrigen Samstag bei Real Madrid im Ligaspiel gegen Villarreal in der Startelf stand und mehr als 70 Minuten spielte.

Wer bei den Nations-League-Spielen von Frankreich gegen Israel und Belgien einschaltet, bekommt Kylian Mbappé nicht zu sehen. Denn der talentierte Stürmer von Real Madrid bat laut einem Bericht der «L'Équipe» in einem Gespräch mit Nationaltrainer Didier Deschamps darum, nicht nominiert zu werden. Denn Mbappé fühlte sich demnach nicht zu hundert Prozent fit, sei nicht bereit für die Länderspiele. Eine Fussverletzung soll ihm noch zu schaffen gemacht haben.

In Frankreichs Nationalelf fehlt Kylian Mbappé für die kommenden Länderspiele. Für Real spielte er aber. Sehr zur Verwunderung des Nationaltrainers, heisst es.

Das Wembley kennt sein Phantom-Tor, das Schweizer Eishockey seit kurzem das Phantom-Spiel von Beat Gerber. Dem Noch-Rekordspieler der National League wird ein Match aus der Statistik annulliert. Die Geschichte dahinter.

Beat «Bidu» Gerber hat den SC Bern zwei Jahrzehnte lang geprägt. Er ist sechsfacher Schweizer Meister und hält mit 1270 Spielen in der National League einen Liga-Rekord – so zumindest lauten die Zahlen, als der ehemalige Verteidiger im Frühling 2023 nach 20 Profisaisons seine Schlittschuhe an den Nagel hängt.