Vor dem Anpfiff zeigte der Espenblock eine beeindruckende Choreo. Bild: keystone

Der FCSG spielt zu ungenau – Servette hat Top-3-Platz praktisch auf sicher

Servette muss vorerst den Platz des ersten Verfolgers der Young Boys abgeben. Die Genfer fallen durch das 1:1 in St.Gallen in der viertletzten Runde der Super League hinter Lugano zurück.

Die gute Neuigkeit für die Servettien ist, dass sie dank dem Remis St.Gallen auf Distanz halten und damit einen Top-3-Platz so gut wie auf sicher haben. Es wäre aber wohl noch mehr möglich gewesen in der zweiten Halbzeit, die geprägt war von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Dabei war Servette das gefährlichere Team und stand dem zweiten Treffer näher als der zuletzt dreimal in Folge siegreiche Gastgeber.

«Servette überliess uns weitgehend den Ball und versuchte zu kontern. Wir spielten nicht schlecht, waren dominant, aber am Ende fehlten die ganz grossen Torchancen. Vielleicht hätten wir mehr riskieren müssen.» Lukas Görtler, FCSG-Captain blue

Am Ende waren zwei sehenswerte Schüsse das einzige Zählbare, das in St.Gallen heraussprang. Zuerst schlugen die Genfer zu: Timothé Cognat traf in der 25. Minute mit einem Schlenzer am für einmal nicht sehr sprunggewaltig scheinenden Goalie Lawrence Ati Zigi vorbei. Sechs Minuten später glich Albert Vallci mit einem flach geschossenen Freistoss aus beträchtlicher Distanz aus.

Torschütze Vallci feiert seinen Treffer. Bild: keystone

Nach dem Treffer und speziell nach der Pause kam von St.Gallen erstaunlich wenig. Immer wieder verfingen sich die Angriffe der Ostschweizer im Genfer Mittelfeld. Etwas geradliniger agierte Servette, das durch Cognat in der 77. Minute Ati Zigi immerhin nochmals zu einer nennenswerten Parade zwang.

Als nächstes gastiert St.Gallen am Donnerstag bei den Young Boys, die mit einem Sieg Meister werden könnten – dafür muss zeitgleich Lugano gegen Winterthur Punkte abgeben.

St.Gallen – Servette 1:1 (1:1)

18'489 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 25. Cognat 0:1. 31. Vallci (Quintillà) 1:1.

St.Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Vallci, Schmidt (85. Okoroji); Görtler, Quintillà, Witzig (62. Milosevic); Mih. Stevanovic (72. Ruiz); Geubbels (85. Schubert), Akolo (72. Toma).

Servette: Frick; Tsunemoto (46. Magnin), Rouiller, Severin, Mazikou; Bronn; Mir. Stevanovic, Cognat (90. Baron), Antunes (77. Nishimura), Kutesa (77. Bolla); Crivelli (21. Guillemenot).

Bemerkungen: Verwarnungen: 35. Zanotti, 52. Vallci, 87. Görtler.

(ram/sda)