Bayern München, Real Madrid und Inter veranstalten ein Benefizturnier



Bild: AP

Finanzielle Corona-Hilfe: Bayern, Real und Inter veranstalten 2021 ein Benefiz-Turnier

Bayern München wird 2021 im Zuge der Corona-Pandemie gemeinsam mit Real Madrid und Inter Mailand ein Turnier austragen, dessen Nettoerlöse in die medizinische Infrastruktur in Italien und Spanien fliessen sollen.

Mit dem «Europäischen Solidaritäts Cup» wollen die drei Vereine «ein Zeichen der Verbundenheit setzen», wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

«Die Corona-Pandemie hat auch Europa schwer getroffen», begründete Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge die Aktion. «Wir in Deutschland haben bei allem Leid und allen Problemen vielleicht das Glück, dass sich unser Gesundheitssystem in dieser Krise belastbar zeigt. Auch wir haben allerdings die furchtbaren Bilder aus Italien und Spanien gesehen, beide Länder hat es in Europa mit am härtesten getroffen.»

Spiele in drei Ländern

In Abhängigkeit vom Spielkalender und besonders davon, wann wieder vor Zuschauern Fussball gespielt werden kann, werden die drei Vereine in einem Gruppenmodus gegeneinander antreten.

Die Partie Real gegen Inter wird in Madrid ausgetragen, das Spiel Inter gegen Bayern in Mailand. Bayern gegen Real Madrid soll in der Allianz Arena in München stattfinden. Zu diesem Spiel wollen die Bayern 5000 Schwestern, Pfleger und Ärzte einladen. (dab/sda/dpa)

