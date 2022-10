Er ist der beste Skorer in seinem Team: Breel Embolo. Bild: imago

Arsenal schlägt auch Liverpool ++ Embolo trifft bei Monaco-Sieg ++ Gladbach gewinnt Derby

Bundesliga

Mönchengladbach – Köln 5:2

Das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach hatte alles zu bieten. Einen Platzverweis, Penaltys und viele Tore. Am Ende setzten sich die Gastgeber 5:2 durch. Dabei spielte ihnen in die Karten, dass Florian Kainz, Torschütze zum 1:1, kurz vor der Pause vom Platz flog. Der Österreicher hatte Gladbachs Jonas Hofmann mit dem Ellenbogen getroffen. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Ramy Bensebaini souverän. Der Algerier traf später auch noch zum 4:1. Bei den siegreichen Gladbachern spielten sowohl Yann Sommer als auch Nico Elvedi über die volle Spielzeit.

Stindl trifft aus der Distanz zum 3:1. Video: streamja

Bensebainis zweiter Treffer. Video: streamja

Borussia Mönchengladbach - Köln 5:2 (2:1).

Tore: 27. Friedrich 1:0. 31. Kainz (Foulpenalty) 1:1. 45. Bensebaini (Foulpenalty) 2:1. 47. Stindl 3:1. 76. Bensebaini 4:1. 85. Huseinbasic 4:2. 91. Thuram 5:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi. 45. Gelb-rote Karte gegen Kainz (Köln/Foul).

Tabelle:

Premier League

Arsenal – Liverpool 3:2

Während Liverpool weiterhin nicht in Tritt kommt, behauptet sich Arsenal an der Tabellenspitze. Die «Gunners» setzten sich gegen das Team von Jürgen Klopp 3:2 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Bukayo Saka per Elfmeter in Folge eines Fouls von Thiago. Es war bereits der zweite Treffer des englischen Nationalspielers. Davor hatte Gabriel Martinelli bereits in der ersten Spielminute das Skore eröffnet. Darwin Nuñez und Roberto Firmino glichen für Liverpool jeweils aus. Granit Xhaka spielte wieder über die volle Spielzeit.

Arsenal - Liverpool 3:2 (2:1).

Tore: 1. Martinelli 1:0. 34. Nuñez 1:1. 45. Saka 2:1. 53. Firmino 2:2. 76. Saka (Foulpenalty) 3:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Der Führungstreffer von Martinelli. Video: streamja

Liverpools Nuñez gleicht aus. Video: streamja

Das 2:1 durch Bukayo Saka. Video: streamja

Firmino ist für den erneuten Ausgleich besorgt. Video: streamja

Saka trifft per Elfmeter. Video: streamja

Tabelle:

Serie A

Torino – Empoli 1:1

In der Serie A kam es zum Duell zwischen Ricardo Rodriguez' FC Turin und Empoli mit Nicolas Haas. Die Klubs der beiden Schweizer teilten sich am Ende die Punkte. Daber durften Haas und die Gäste lange auf einen Sieg hoffen. Turin glich erst in der 90. Minute durch Sasa Lukic aus, nachdem der nach der Pause gekommene Mattia Destro in der 49. Minute für die Führung von Empoli gesorgt hatte.

Torino - Empoli 1:1 (0:0).

Tore: 49. Destro 0:1. 90. Lukic 1:1.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez. Empoli mit Haas.

Udinese – Atalanta 2:2

Atalanta Bergamo hat es verpasst, im Kampf um die Tabellenführung gegenüber SSC Napoli vorzulegen. Dabei sah es lange nach einem erfolgreichen Tag für die Bergamasken aus. Nach 56 Minuten führte das Ex-Team von Remo Freuler dank Toren von Ademola Lookman und Luis Muriel 2:0. Doch das Überraschungsteam der Saison glich noch aus. Trotzdem bleibt Bergamo weiterhin unbesiegt. Udinese schiebt sich wieder an Milan vorbei auf den dritten Platz.

Udinese - Napoli 2:2 (0:1).

Tore: 36. Lookman 0:1. 56. Muriel 0:2. 67. Deulofeu 1:2. 78. Perez 2:2.



Ligue 1

Montpellier – Monaco 0:2

Auch im ersten Spiel des Tages in der Ligue 1 kam es zu einem Schweizer Duell. Montpellier mit Goalie Jonas Omlin empfing das Team von Stürmer Breel Embolo. Letzterer ging mit AS Monaco als Sieger vom Platz. Der 25-Jährige trug dabei einen Treffer bei. Nach einem schwachen Saisonstart ist es der fünfte Ligasieg in Folge. Mit vier Toren und zwei Assists ist Embolo der Topskorer seines Teams.

Die Highlights mit Embolos Tor ab 0:59. Video: YouTube/blue Sport

Montpellier - Monaco 0:2 (0:1).

Tore: 45. Embolo 1:0. 80. Boadu 0:2.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. Monaco bis 72. mit Embolo.

Nice – Troyes 3:2

OGC Nizza setzt sich knapp gegen Troyes durch. Das Team von Lucien Favre musste trotz einer 3:0-Führung noch zittern. Aber die späten Gegentore änderten nichts mehr an Nizzas drittem Saisonsieg im zehnten Spiel in der Ligue 1.

Die Spieler von OGC Nice feiern den wichtigen Sieg. Bild: imago

Nice - Troyes 3:2 (2:0).

Tore: 2. Viti 1:0. 37. Delort 2:0. 50. Pepe 3:0. 82. Chavalerin 3:1. 90. Conte 3:2.

Bemerkungen: Nice ab 42. mit Lotomba.

Brest - Lorient 1:2 (1:1).

Tore: 17. Del Castillo 1:0. 24. Moffi 1:1. 53. Moffi 1:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo.



La Liga

