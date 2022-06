Karim Benzema im Duell mit Kroatiens Josip Stanisic. Bild: keystone

Frankreich droht nach Niederlage gegen Kroatien der Abstieg – Dänemark schlägt Österreich

Liga A

Frankreich – Kroatien 1:0

Zwei Remis in den Auswärtsspiele und nunmehr zwei Niederlagen im Stade de France. Für Weltmeister Frankreich gerät die Gruppenphase der Nations League nach und nach zur Blamage.

Kroatien, das im ersten Spiel der Gruppe 1 in der A-Liga daheim gegen Österreich 0:3 verloren hatte, siegte in Paris dank einem frühen Tor 1:0. Luka Modric verwertete in der 5. Minute einen Foulpenalty. Die Franzosen, die im Unterschied zum 1:1 in Österreich von Beginn an mit dem hochkarätigen Angriffsduo Karim Benzema/Kylian Mbappé spielten, waren in der Folge die deutlich überlegene Mannschaft, aber mit dem Toreschiessen haperte es trotz zahlreicher guter Möglichkeiten erneut.

Das Team von Trainer Didier Deschamps läuft mit seinen erst zwei Punkten aus den vier Spielen sogar Gefahr, in die Liga B abzusteigen.

Luka Modric versenkt einen Penalty und entscheidet so die Partie. Video: streamja

Frankreich - Kroatien 0:1 (0:1)

Paris. - SR Grinfeld (ISR).

Tor: 5. Modric (Foulpenalty) 0:1.

Dänemark – Österreich 2:0

Der Rettungsanker kann wohl nur noch Österreich heissen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick verlor gegen Dänemark auch das Auswärtsspiel, diesmal 0:2 durch Tore in der ersten Halbzeit von Jonas Wind vom VfL Wolfsburg und vom Belgien-Legionär Andreas Skov Olsen.

Die Österreicher, bei denen Heinz Lindner wie beim Sieg in Kroatien das Tor hütete, liegen zwei Punkte vor Frankreich, sie müssen sich aber noch im Stade de France stellen.

Jonas Wind bringt Dänemark in Führung. Video: streamja

Jonas Skov Olsen doppelt noch vor der Pause nach. Video: streamja

Dänemark - Österreich 2:0 (2:0)

Kopenhagen. - SR Hernandez (ESP).

Tore: 21. Wind 1:0. 37. Skov Olsen 2:0.

Bemerkungen: Österreich mit Lindner (Basel). (pre/sda)