Europa und Conference League: Diese Teams überwintern europäisch

Europa League: Diese Teams überwintern europäisch

Am letzten Spieltag in der Gruppenphase der Europa League entschied sich, welche Teams auch nach der Winterpause europäisch spielen werden und für welche Teams die Reise zu Ende geht. Dabei gab es auch einen Überraschungssieger.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Linz – Toulouse 2:1

Toulouse mit Captain Vincent Sierro sichert sich zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase den Platz in der K.o.-Runde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.Die Franzosen verteidigten mit einem 2:1 in Linz den zweiten Platz in der Gruppe E und stehen in den Sechzehntelfinals der Europa League.

Linz - Toulouse 1:2 (0:0).

SR Maresca (ITA).

Tore: 54. Dallinga 0:1. 61. Ljubicic 1:1. 83. Suazo 1:2. -Bemerkungen: Toulouse mit Sierro.



Union Saint-Gilloise – Liverpool 2:1

Union Saint-Gilloise, das in den Playoffs Lugano ausschaltete, nützte der 2:1-Sieg gegen das bereits als Gruppensieger feststehende Liverpool nichts. Bei den Belgiern, die im Frühling in den Sechzehntelfinals der Conference League antreten dürfen, trafen der ehemalige Luganesi Mohamed Amoura und der einstige Lausanner Cameron Puertas.

Union St. Gilloise - Liverpool 2:1 (2:1).

SR Grinfeeld (ISR).

Tore: 32. Amoura 1:0. 40. Quansah 1:1. 43. Puertas 2:1.

Gruppe F

Rennes – Villareal 2:3

Villarreal sicherte sich den Gruppensieg in Gruppe F dank eines 3:2 im Direktduell gegen Rennes. Bei den Franzosen, die den Umweg über die Sechzehntelfinals gehen müssen, kam Fabian Rieder nicht zum Einsatz.

Rennes - Villarreal 2:3 (1:1).

SR Karaoglan (TUR).

Tore: 36. Moreno (Penalty) 0:1. 37. Assignon 1:1. 63. Akhomach 1:2. 79. Blas 2:2. 81. Parejo 2:3.

Bemerkungen: Rennes ohne Rieder (Ersatz).

Gruppe G

Servette – Slavia Prag 0:4

Roma – Tiraspol 3:0

In der Gruppe von Servette gewann die AS Roma gegen Sheriff Tiraspol 3:0. Da auch Slavia Prag siegreich war, müssen die Italiener mit Rang 2 vorlieb nehmen

Roma - Sheriff Tiraspol 3:0 (2:0).

SR Brisard (FRA).

Tore: 11. Lukaku 1:0. 32. Belotti 2:0. 93. Pisilli 3:0.

Gruppe H

Leverkusen – Molde 5:1

Granit Xhaka wurde bei Leverkusens 5:1 über Molde geschont. Der Tabellenführer der Bundesliga schloss die Gruppenphase makellos ab.In der Gruppe von Servette gewann die AS Roma gegen Sheriff Tiraspol 3:0. Da auch Slavia Prag siegreich war, müssen die Italiener mit Rang 2 vorlieb nehmen.

Leverkusen - Molde 5:1 (3:0).

SR Jones (ENG).

Tore: 6. Schick 1:0. 22. Tapsoba 2:0. 25. Ellingsen (Eigentor) 3:0. 60. Hlozek 4:0. 70. Mbamba 5:0. 76. Kitolano 5:1.

Bemerkungen: Leverkusen ohne Xhaka (Ersatz).