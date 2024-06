So soll das Cervin Coliseum in Zukunft aussehen. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Neue Bilder von CCs Mega-Projekt – so futuristisch soll Sions Stadion aussehen

Mehr «Sport»

Im Januar teilten der FC Sion und sein Präsident Christian Constantin mit, dass es endlich konkrete Pläne für ein neues Stadion gebe. So wurde Anfang 2024 eine gemeinsame Absichtserklärung mit der Stadt Sitten, dem Kanton Wallis und auch dem Walliser Fussballverband unterschrieben. Schon damals wurden erste Bilder veröffentlicht, welche das futuristische neue Stadion zeigten. Nun haben sich die Pläne aber nochmal verändert, wie der Verein mitteilte – weniger spektakulär sind diese aber nicht.

Erst einmal zum Wichtigsten: Ja, die Bühne mit der charakteristischen Kuppel mit den Walliser Sternen ist weiterhin geplant. Von aussen wird diese zwar noch immer zu sehen sein, jedoch deutlich weniger markant als gemäss den Plänen von Anfang Januar.

Die Sion-Fans jubeln bei Spielen dann links und rechts von der Bühne. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Am rechten Ende des Stadions sieht man die Rundung der Kuppel. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Als markanter Wiedererkennungswert dürfte nun jedoch die Dachkonstruktion dienen. Diese erlaubt es sogar, das Dach bei schlechtem Wetter oder für Konzerte zu schliessen. Weiterhin ist ein Hotel mit 100 Zimmern direkt beim Stadion geplant.

Das Dach könnte geschlossen werden. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Die Bühne zeigt schon, dass Constantin die Arena nicht nur für Fussballspiele, sondern eben auch Konzerte oder Theater plant. Insgesamt sollen jährlich über 60 Events im Stadion des FC Sion, das 2029 eröffnet werden soll, stattfinden. Als Vorbild zieht Constantin einerseits NFL-Klubs herbei, andererseits bezieht er sich aber auch auf Real-Madrid-Präsident Florentino Perez. Dieser sagte gemäss Constantin: «Ich habe ein Vermögen in das Stadion gesteckt. Nun nur rund 25 Events pro Jahr zu veranstalten, ist nicht gut.» Deshalb sollen nicht nur Heimspiele im Cervin Coliseum ausgetragen werden.

So könnte das Stadion bei Konzerten aussehen. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Der Nachfolger des Stade de Tourbillon, das seit 56 Jahren als Heimstätte der Sittener dient, könnte aber auch für Partien anderer Sportarten dienen. So träumen Constantin und Co. unter anderem davon, dass im Stadion auch American Football, Eishockey oder Basketball gespielt werden könnte – sogar Austragungsort für Box- oder MMA-Kämpfe könnte es sein.

Auch American Football … Bild: youtube.com/@FCSionOnline

… oder Eishockey soll im Sion-Stadion möglich sein. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Auch der Standort des Megaprojekts wurde bekannt gegeben. Das Cervin Coliseum solle demnach direkt neben dem Tourbillon gebaut werden, auch eine Akademie nach modernen Standards ist geplant.

So sieht das Tourbillon und das umliegende Gebiet aktuell aus. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Das ist geplant. Bild: youtube.com/@FCSionOnline

Ob das Stadion dann tatsächlich entsteht, ist jedoch nach wie vor offen. Im Januar hiess es, dass auch eine Renovation und ein Ausbau des jetzigen Stadions eine Möglichkeit sei. In Zukunft sollen aber in jedem Fall mindestens 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz haben. Zur Finanzierung sagte Constantin im Interview mit der Vereinsseite nicht viel Neues. Lediglich, dass sich der Kanton und die Stadt an den Kosten beteiligen werde. Definitive Verträge wurden jedoch noch nicht abgeschlossen. Dies sei bis zum 31. Dezember 2024 aber das Ziel. (nih)