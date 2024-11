Mann des Spiels in Oslo: Erling Haaland. Bild: keystone

Hattrick-Haaland schiesst Norwegen zum Aufstieg, weil Österreich patzt

Norwegen und England steigen in der Nations League in die höchste Liga A auf. Österreich vermasselt sich die Party durch einen Punktverlust im Heimspiel gegen Slowenien.

Mehr «Sport»

Gruppe A2

Italien und Frankreich standen bereits vor der letzten Runde als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Sie treffen sich um 20.45 Uhr im San Siro in Mailand zum Direktduell. Israel spielt in Budapest gegen Belgien und kann den Abstieg nur verhindern, wenn es mit mindestens vier Toren Differenz gewinnt.

Gruppe B2

England ist der Aufstieg in die Liga A gelungen. Die «Three Lions» schlugen Irland im Insel-Derby mit 5:0. Alle Tore fielen erst nach der Pause und einer gelb-roten Karte für die Iren. Captain Harry Kane, Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen und Taylor Harwood-Bellis trugen sich in die Torschützenliste ein.

Die Engländer feiern ihr Tor zum 2:0. Bild: keystone

Punktgleich mit England schliesst Griechenland die Gruppe auf Rang 2 ab. Es gewann beim punktelosen Absteiger Finnland 2:0 und zog wegen der schlechteren Tordifferenz den Kürzeren.

Gruppe B3

Österreich wurde für seine Ineffizienz bestraft und verpasste den Gruppensieg. Gegen Slowenien kam der Schweizer Nachbar nur zu einem 1:1, weil Adam Gnezda in der 82. Minute den Führungstreffer durch Romano Schmid (27.) ausgleichen konnte. «Das fühlt sich an wie eine Niederlage, es hat nur eine Mannschaft gespielt», sagte ein schwer enttäuschter Marko Arnautovic im ORF. «So ist Fussball. Es tut sehr weh.»

Christoph Baumgartner bettelt vergeblich um einen Penalty. Bild: www.imago-images.de

So zog Norwegen an Österreich vorbei auf Platz 1. Angeführt von Starstürmer Erling Haaland, der die ersten beiden und das vierte Tor erzielte, schlugen die Skandinavier Kasachstan 5:0. Die Erfolgsbilanz des 24-Jährigen von Manchester City im Nationaltrikot lautet damit neu: 38 Tore in 39 Länderspielen.

Gruppe C4

Nordmazedonien stand schon vor der letzten Runde als Aufsteiger fest. Der EM-Teilnehmer 2021 schlug zum Abschluss die Färöer Inseln 1:0. Lettland konnte aus der Niederlage der Färinger keinen Profit schlagen, es ist nach der 1:2-Niederlage in Armenien Letzter. (ram/sda)