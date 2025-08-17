sonnig25°
Schweizer Cup: Paukenschlag im Zugerland – Cham wirft Lugano raus

Laurin Voegele (Cham), Mitte, bejubelt sein Tor zum 2:1 im Fussball Cupspiel zwischen dem SC Cham und dem FC Lugano am Sonntag, 17. August 2025 im Stadion Eizmoos in Cham. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Laurin Vögele feiert mit den Fans sein Tor zum 2:1.Bild: keystone

Paukenschlag im Zugerland – das drittklassige Cham wirft Lugano aus dem Cup

17.08.2025, 16:2617.08.2025, 16:31
Mehr «Sport»

Cham – Lugano 3:2

Mit dem FC Lugano ist der erste Super-League-Verein im diesjährigen Schweizer Cup gescheitert. Die Tessiner unterlagen bei Cham aus der Promotion League durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2. Erst kurz zuvor hatte Lugano zum 2:2 ausgeglichen.

* Matchbericht und Telegramm in Kürze *

Hicham Mahou (LUG), rechts, gegen Mario Buehler (Cham) im Fussball Cupspiel zwischen dem SC Cham und dem FC Lugano am Sonntag, 17. August 2025 im Stadion Eizmoos in Cham. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Für Hicham Mahou und Co. gab es in Cham eine Bruchlandung.Bild: keystone

Auslosung 2. Runde

Die Paarungen der Sechzehntelfinals werden noch heute Abend bekannt. Die Auslosung ist auf SRF 2 ab etwa 19.45 Uhr zu sehen. Ausgetragen werden die Spiele der 2. Cup-Runde am Wochenende des 19. bis 21. September. (ram/sda)

Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 28
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

April 2025: Promotion-League-Klub FC Biel schlägt YB sensationell und steht als erster drittklassiger Klub der Geschichte im Cupfinal. Dieser geht gegen Meister Basel 1:3 verloren.
quelle: keystone / peter klaunzer
Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen
Video: watson
