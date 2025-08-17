Laurin Vögele feiert mit den Fans sein Tor zum 2:1.Bild: keystone
Cham – Lugano 3:2
Mit dem FC Lugano ist der erste Super-League-Verein im diesjährigen Schweizer Cup gescheitert. Die Tessiner unterlagen bei Cham aus der Promotion League durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2. Erst kurz zuvor hatte Lugano zum 2:2 ausgeglichen.
Für Hicham Mahou und Co. gab es in Cham eine Bruchlandung.Bild: keystone
Auslosung 2. Runde
Die Paarungen der Sechzehntelfinals werden noch heute Abend bekannt. Die Auslosung ist auf SRF 2 ab etwa 19.45 Uhr zu sehen. Ausgetragen werden die Spiele der 2. Cup-Runde am Wochenende des 19. bis 21. September. (ram/sda)
