Leipzig und Dortmund trennen sich ohne Sieger. Bild: keystone

Kein Sieger im Duell der Bayern-Verfolger – Augsburg mit Befreiungsschlag

Augsburg schiesst sich gegen Wolfsburg aus der Krise und gewinnt 3:1. Leverkusen ist unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand weiter im Hoch.

Dortmund – Leipzig 1:1

Borussia Dortmund bot sich am Samstagnachmittag die Chance, zumindest vorübergehend die Spitzenposition in der Bundesliga zu übernehmen. Doch der BVB musste sich gegen Leipzig trotz Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen, womit Bayern München nicht vom Leaderthron zu verdrängen ist.

Borussia Dortmund - Leipzig 1:1 (1:1)

Tore: 7. Baumgartner 0:1. 23. Yan Couto 1:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Leverkusen – Union 2:0

Bayer Leverkusen bewegt sich derweil nach der frühen Entlassung von Erik ten Hag weiter in der Erfolgsspur. Gegen Union Berlin setzte sich die Werkself 2:0 durch, wobei Frederik Rönnow, Goalie der Eisernen, mit einem haarsträubenden Abspielfehler nach der Pause eine allfällige Aufholjagd seines Teams selbst sabotierte. Kasper Hjulmand, der frühere Nationaltrainer Dänemarks, hat seit Amtsübernahme in Leverkusen nun schon dreimal gewonnen.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0 (1:0)

Tore: 33. Poku 1:0. 49. Kofane 2:0.

Augsburg – Wolfsburg 3:1

Gross waren die Hoffnungen, als Sandro Wagner in Augsburg als Coach vorgestellt wurde. Der frühere Stürmer und Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann galt beim FCA als der Mann der Zukunft, der die Augsburger zum Erfolg führen sollte. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wuchsen im Umfeld aber die Zweifel, ob dem wirklich so sein würde.

Insofern hätte die Partie gegen Wolfsburg für Augsburg kaum besser starten können. Keine drei Minuten waren gespielt, als Noahkai Banks das Heimteam in Führung schoss. Wagner nahm den Traumstart seiner Teams mit stoischer Ruhe zur Kenntnis. Je länger die Partie dauerte, desto bewusster wurde dem 37-Jährigen, dass seine Mannschaft dem wachsenden Druck standzuhalten mögen würde. Mert Komur und Robin Fellhauer brachten den FCA bis nach einer guten Stunde 3:0 in Front. Fabian Rieder, der bei den Augsburgern durchspielte, lieferte die Vorlage für das letzte Tor für Augsburg, das die unmittelbaren Abstiegsränge dank der drei Punkte verlassen kann. Cedric Zesiger wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Augsburg - Wolfsburg 3:1 (1:0)

Tore: 3. Banks 1:0. 51. Kömür 2:0. 63. Fellhauer 3:0. 65. Daghim 3:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (ab 84.) und Rieder.

Werder – St. Pauli 1:0

Einen wichtigen Sieg konnte auch Werder Bremen feiern. Die Werderaner bezwangen den bislang überraschenden Aufsteiger St. Pauli knapp mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Samuel Mbangula bereits nach zwei Minuten. St.Pauli wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg ausserhalb Hamburgs.

Werder Bremen - St. Pauli 1:0 (1:0)

42'100 Zuschauer.

Tor: 2. Mbangula 1:0.

Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 45.). (abu/sda)