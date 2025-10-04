trüb und nass15°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Bundesliga: Kein Sieger zwischen Dortmund und Leipzig

epa12430387 Nicolas Seiwald of RB Leipzig (L) in action against Fabio Silva of Dortmund (R) during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and RB Leipzig in Leverkusen, Germany, 0 ...
Leipzig und Dortmund trennen sich ohne Sieger.Bild: keystone

Kein Sieger im Duell der Bayern-Verfolger – Augsburg mit Befreiungsschlag

Augsburg schiesst sich gegen Wolfsburg aus der Krise und gewinnt 3:1. Leverkusen ist unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand weiter im Hoch.
04.10.2025, 17:4704.10.2025, 18:00

Dortmund – Leipzig 1:1

Borussia Dortmund bot sich am Samstagnachmittag die Chance, zumindest vorübergehend die Spitzenposition in der Bundesliga zu übernehmen. Doch der BVB musste sich gegen Leipzig trotz Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen, womit Bayern München nicht vom Leaderthron zu verdrängen ist.

Borussia Dortmund - Leipzig 1:1 (1:1)
Tore: 7. Baumgartner 0:1. 23. Yan Couto 1:1.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Leverkusen – Union 2:0

Bayer Leverkusen bewegt sich derweil nach der frühen Entlassung von Erik ten Hag weiter in der Erfolgsspur. Gegen Union Berlin setzte sich die Werkself 2:0 durch, wobei Frederik Rönnow, Goalie der Eisernen, mit einem haarsträubenden Abspielfehler nach der Pause eine allfällige Aufholjagd seines Teams selbst sabotierte. Kasper Hjulmand, der frühere Nationaltrainer Dänemarks, hat seit Amtsübernahme in Leverkusen nun schon dreimal gewonnen.

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0 (1:0)
Tore: 33. Poku 1:0. 49. Kofane 2:0.

Augsburg – Wolfsburg 3:1

Gross waren die Hoffnungen, als Sandro Wagner in Augsburg als Coach vorgestellt wurde. Der frühere Stürmer und Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann galt beim FCA als der Mann der Zukunft, der die Augsburger zum Erfolg führen sollte. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wuchsen im Umfeld aber die Zweifel, ob dem wirklich so sein würde.

Insofern hätte die Partie gegen Wolfsburg für Augsburg kaum besser starten können. Keine drei Minuten waren gespielt, als Noahkai Banks das Heimteam in Führung schoss. Wagner nahm den Traumstart seiner Teams mit stoischer Ruhe zur Kenntnis. Je länger die Partie dauerte, desto bewusster wurde dem 37-Jährigen, dass seine Mannschaft dem wachsenden Druck standzuhalten mögen würde. Mert Komur und Robin Fellhauer brachten den FCA bis nach einer guten Stunde 3:0 in Front. Fabian Rieder, der bei den Augsburgern durchspielte, lieferte die Vorlage für das letzte Tor für Augsburg, das die unmittelbaren Abstiegsränge dank der drei Punkte verlassen kann. Cedric Zesiger wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Augsburg - Wolfsburg 3:1 (1:0)
Tore: 3. Banks 1:0. 51. Kömür 2:0. 63. Fellhauer 3:0. 65. Daghim 3:1.
Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (ab 84.) und Rieder.

Werder – St. Pauli 1:0

Einen wichtigen Sieg konnte auch Werder Bremen feiern. Die Werderaner bezwangen den bislang überraschenden Aufsteiger St. Pauli knapp mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Samuel Mbangula bereits nach zwei Minuten. St.Pauli wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg ausserhalb Hamburgs.

Werder Bremen - St. Pauli 1:0 (1:0)
42'100 Zuschauer.
Tor: 2. Mbangula 1:0.
Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (ab 45.). (abu/sda)

Die Tabelle:

Mehr Fussball-Geschichten:
Alisha Lehmann, das Postergirl von Como
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
5
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Palästinenser melden weitere Angriffe Israels in Gaza +++ EDA fordert rasche Schritte
2
Verletzte nach Beschuss von Bahnhof in Schostka +++ Nächtliche Angriffe in der Ukraine
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Über 1000 Bussen am Tag: Birsfelder «Durchgangszölle» ernten Kritik
5
Russell dominiert im Qualifying in Singapur +++ IIHF lanciert neuen Nationen-Cup
Infantino über möglichen Israel-Ausschluss: «Kann geopolitische Probleme nicht lösen»
FIFA-Präsident Gianni Infantino lehnt eine politische Einmischung des Fussball-Weltverbands in Konflikte und Kriege ab, setzt aber auf die vereinende Kraft des Sports zur Überwindung solcher Krisen.
«Die FIFA kann geopolitische Probleme nicht lösen, aber sie kann und muss den Fussball weltweit fördern, indem sie seine vereinenden, erzieherischen, kulturellen und humanitären Werte nutzt», wurde der Schweizer nach einer Sitzung des FIFA-Councils in Zürich in einer Pressemitteilung zitiert.
Zur Story