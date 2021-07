Sport

Fussball

EM 2020: Der Final-Flitzer ist in England kein Unbekannter



Bild: keystone

Musiker und Influencer: Der EM-Final-Flitzer ist in England kein Unbekannter

Während des EM-Finals zwischen England und Italien sorgte ein Flitzer kurzzeitig für grosse Heiterkeit bei den TV-Kommentatoren und den Zuschauern im Stadion. «Ja Wahnsinn, dieser Flitzer ist ja Weltklasse», frohlockte SRF-Mann Sascha Ruefer vor dem Mikrofon über den Vorfall, der im TV nicht zu sehen war.

Es war aber auch zu komisch: Der muskulöse Blondschopf entwischte immer wieder seinen Häschern. Erst nach fast einer Minute konnte er gefasst und schliesslich auch abgeführt werden − ohne Gegenwehr wohlgemerkt.

Mittlerweile ist auch klar, um wen es sich beim Muskel-Flitzer handelt: Der Mann heisst Adam Harison, ist 19-jährig und in England ein bekannter Musiker und Influencer.

Harison nahm an der britischen Castingshow «Little Mix The Search» teil, wo er als Mitglied der Boyband New Priority zu sehen war. Ausserdem veröffentlichte er in den letzten Jahren zahlreiche eigene Songs und versuchte sich auf YouTube und Instagram als Influencer. Momentan hat er auf der Social-Media-Plattform rund 45'000 Follower.

Seine Flitzer-Aktion begleitete er bereits im Vorfeld mit mehreren Instagram-Storys, die ihn zunächst als normalen Gast des Finals inmitten der Zuschauer zeigen. Der Singer-Songwriter, der auf den Rängen noch ein rotes England-Trikot trug, riss sich dieses in der 87. Minute dann vom Körper und rannte oben ohne − mit dem Shirt in der Hand − auf das Spielfeld.

Einige Bilder des Vorfalls teilte der Singer/Songwriter später via Instagram und merkte nur trocken an: «Ich liebe mein Land und ich habe das alles nur aus Spass gemacht. Nichts als Liebe und Respekt für England heute Abend.»

Von den 60'000 Fans im Wembley gab es übrigens Buh-Rufe für den störenden Auftritt, Mucki-Flitzer Harison droht nun ein jahrelanges, landesweites Stadionverbot. Immerhin dürfte er mit der Aktion ein paar Follower dazu gewonnen haben. (pre)

