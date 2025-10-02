Mit beheizten Sitzen und eigenem Bildschirm: Das sind die neuen Logen beim FC Basel

Im Basler St. Jakobs Park gibt es neue Logen-Plätze, in welchen die Spiele des FCB verfolgt werden können. Aber diese haben ihren Preis.

Es gibt beim FC Basel ein neues Angebot im Hospitality-Bereich: Neuerdings gibt es 18 gepolsterte Plätze mit Sitzheizung, aufgeteilt auf drei Sitzgruppen, ausgestattet mit eigenen TV-Geräten und Getränkehaltern.

Bereits im heutigen Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart sollen die Plätze ein erstes Mal genutzt werden können, erst am Mittwoch wurden die neuen Logen eingebaut.

Die neuen Logen im St.Jakobs Park sind bereit. Bild: Jakob Weber / bz Basel

Doch um sich die «Public Premium Seats» leisten zu können, muss man die tief in die Tasche greifen. Eine Sitzgruppe mit sechs Plätzen kostet für eine Saison gemäss der BZ Basel 20'400 Franken. Somit muss für einen Platz 3400 Franken bezahlt werden.

Buchungen für einzelne Plätze oder Spiele können bisher nicht vorgenommen werden. Damit es Platz für die neuen Plätze geben konnte, mussten die zwei untersten Reihen der Medientribüne entfernt werden. Die neuen exklusiven Plätze befinden sich hinter der Spielerbank der Basler.

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart findet heute Abend um 21 Uhr statt. Nach der Startniederlage beim SC Freiburg möchte der amtierende Schweizer Meister die ersten Punkte in der laufenden Europa-League-Kampagne einfahren.

Die Partie kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. Bereits um 18.45 Uhr ist YB im Einsatz, die Berner treffen auf FCSB Bukarest. (riz)