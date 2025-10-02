sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FC Basel hat neue Logen im St.Jakobs Park: So sehen sie aus

Mit beheizten Sitzen und eigenem Bildschirm: Das sind die neuen Logen beim FC Basel

Im Basler St. Jakobs Park gibt es neue Logen-Plätze, in welchen die Spiele des FCB verfolgt werden können. Aber diese haben ihren Preis.
02.10.2025, 16:5102.10.2025, 16:51

Es gibt beim FC Basel ein neues Angebot im Hospitality-Bereich: Neuerdings gibt es 18 gepolsterte Plätze mit Sitzheizung, aufgeteilt auf drei Sitzgruppen, ausgestattet mit eigenen TV-Geräten und Getränkehaltern.

Bereits im heutigen Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart sollen die Plätze ein erstes Mal genutzt werden können, erst am Mittwoch wurden die neuen Logen eingebaut.

Logen St.Jakobs Park
Die neuen Logen im St.Jakobs Park sind bereit.Bild: Jakob Weber / bz Basel

Doch um sich die «Public Premium Seats» leisten zu können, muss man die tief in die Tasche greifen. Eine Sitzgruppe mit sechs Plätzen kostet für eine Saison gemäss der BZ Basel 20'400 Franken. Somit muss für einen Platz 3400 Franken bezahlt werden.

Buchungen für einzelne Plätze oder Spiele können bisher nicht vorgenommen werden. Damit es Platz für die neuen Plätze geben konnte, mussten die zwei untersten Reihen der Medientribüne entfernt werden. Die neuen exklusiven Plätze befinden sich hinter der Spielerbank der Basler.

Auch beim VfB Stuttgart gibt es besondere Plätze:

Warmer Hintern, kühles Bier – so war der teuerste* Stadion-Besuch meines Lebens

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart findet heute Abend um 21 Uhr statt. Nach der Startniederlage beim SC Freiburg möchte der amtierende Schweizer Meister die ersten Punkte in der laufenden Europa-League-Kampagne einfahren.

Die Partie kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. Bereits um 18.45 Uhr ist YB im Einsatz, die Berner treffen auf FCSB Bukarest. (riz)

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»
1 / 23
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»

Yann Sommer

Position: Goalie
Verein: Inter Mailand
Rating: 87
quelle: keystone / matthias schrader
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lutz Pfannenstiel im Interview über Fussball und das Klima
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
4
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren
5
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
Meistgeteilt
1
Russland und Ukraine tauschen Gefangene + USA liefern Ukraine Infos und Raketen
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Weltmeisterin Marlen Reusser fährt zum vierten EM-Gold – auch Evenepoel siegt überlegen
Nach der WM zeigt Marlen Reusser auch an der Europameisterschaft in Etoile-sur-Rhône eine starke Leistung und fährt im Zeitfahren überlegen zu EM-Gold.
Marlen Reusser ist zum vierten Mal Europameisterin im Zeitfahren. Die Weltmeisterin von Ruanda nahm den Schwung mit und gewann im französischen Etoile-sur-Rhône überlegen im Kampf gegen die Uhr.
Zur Story