Lausanne-Sport gewann bereits im Hinspiel und ist der Chance auf die Europacup-Gruppenphase einen Schritt näher. Bild: keystone

Lausanne gewinnt mühelos in Kasachstan

Das Team von Peter Zeidler siegt gegen Astana auch im Rückspiel der 3. Qualirunde der Conference League. Der grosse Jubel muss aber noch warten. Im Playoff trifft Lausanne wohl auf einen schwierigen Gegner.

Astana – Lausanne

Hinspiel 1:3

Lausanne-Sport gibt sich im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde der Conference League in Astana keine Blösse und siegt 2:0. Die Waadtländer müssen noch eine Hürde überspringen, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Nach dem 3:1 im Hinspiel liess es das Team von Peter Zeidler in der kasachischen Hauptstadt etwas gemächlicher angehen. Es schüttelte die Strapazen der mehr als 4500 km langen Anreise und drei Stunden Zeitverschiebung aber nach und nach ab. Beyatt Lekoueriy kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem ersten Treffer für Lausanne und Gaoussou Diakité Mitte der zweiten Halbzeit liessen die wenigen mitgereisten Westschweizer Anhänger jubeln.

Nun müssen die Waadtländer noch eine Hürde überspringen, um erstmals seit 15 Jahren in eine Europacup-Gruppenphase einzuziehen. Die Aufgabe im Playoff dürfte jedoch ungleich schwieriger werden als noch in den Qualifikationsrunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trifft Lausanne auf Besiktas Istanbul. Der türkische Spitzenklub geht mit einem 4:1-Polster aus dem Hinspiel in die Heimpartie gegen St. Patrick's Athletics aus Dublin.

Utrecht – Servette

Hinspiel 3:1

Spielbeginn um 20 Uhr. Hier geht's zum Liveticker. Bericht folgt nach Spielende.

Celje – Lugano

Hinspiel 5:0

Spielbeginn um 20 Uhr. Hier geht's zum Liveticker. Bericht folgt nach Spielende.