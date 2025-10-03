GC-Frauen gewinnen Revanche für Playoff-Final

Die Grasshoppers gewinnen den Spitzenkampf der Women's Super League auswärts gegen die YB-Frauen 2:1 und revanchieren sich damit für die Niederlage im Playoff-Final der letzten Saison.

Der entscheidende Treffer gelang der Spanierin Marta Cazalla nach einer guten Stunde. Sie ging bei einem Corner von Melanie Müller vergessen und kam völlig frei zum Abschluss. Eine erste GC-Führung hatten die Bernerinnen in der ersten Hälfte noch innert drei Minuten wettmachen können.

Die GC-Frauen festigten damit ihren 2. Platz in der Tabelle und schlossen zumindest für einen Tag zum Leader Servette Chênois auf, der seine Partie der 7. Runde am Samstag zuhause gegen Thun absolviert. (sda)