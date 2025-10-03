wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

GC-Frauen schlagen YB-Frauen mit 2:1

GC-Frauen gewinnen Revanche für Playoff-Final

03.10.2025, 21:0803.10.2025, 21:08

Die Grasshoppers gewinnen den Spitzenkampf der Women's Super League auswärts gegen die YB-Frauen 2:1 und revanchieren sich damit für die Niederlage im Playoff-Final der letzten Saison.

Der entscheidende Treffer gelang der Spanierin Marta Cazalla nach einer guten Stunde. Sie ging bei einem Corner von Melanie Müller vergessen und kam völlig frei zum Abschluss. Eine erste GC-Führung hatten die Bernerinnen in der ersten Hälfte noch innert drei Minuten wettmachen können.

Die GC-Frauen festigten damit ihren 2. Platz in der Tabelle und schlossen zumindest für einen Tag zum Leader Servette Chênois auf, der seine Partie der 7. Runde am Samstag zuhause gegen Thun absolviert. (sda)

Mehr Sport:

Eismeister Zaugg
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
3
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
4
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Trump: Hamas-Antwort bis Sonntag, 18 Uhr – sonst droht «die Hölle»
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
Manchester United spielt nicht mal und steht trotzdem wieder blöd da
Während Manchester United in der Premier League bloss auf Platz 14 steht und europäisch nicht vertreten ist, blühen seine aussortierten Spieler an neuer Wirkungsstätte auf. Das wirft einmal mehr kein gutes Licht auf den englischen Rekordmeister.
Die Krise von Manchester United ist längst im zweiten Jahrzehnt angekommen. Zwar gab es zwischendurch immer mal wieder einen Lichtblick für die Red Devils und sogar ab und zu einen Titel, doch hält der schleichende Niedergang des einst so erfolgreichen Klubs seit 2013 weiterhin an.
Zur Story