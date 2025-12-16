Ein Trikot reicht nicht mehr: PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi muss Kylian Mbappé 60 Millionen Euro bezahlen. Bild: keystone

PSG muss Kylian Mbappé 61 Millionen Euro nachzahlen

Mehr «Sport»

Paris Saint-Germain muss Kylian Mbappé, knapp anderthalb Jahre nachdem dieser den Klub verlassen hat, noch einmal 60 Millionen Euro bezahlen. Dies hat ein französisches Gericht entschieden. Bei der Summe handelt es sich um unbezahlte Gehälter und Bonuszahlungen.

Mbappé hatte Paris Saint-Germain gar auf 263 Millionen Euro verklagt. Der 26-jährige Stürmer von Real Madrid begründete die Summe auch mit Schadenersatz aufgrund eines Vertragsstreits und schlechter Behandlung durch den Verein. Gemäss Medienberichten verdiente er mit seinem letzten Vertrag in der französischen Hauptstadt rund 200 Millionen Euro pro Jahr, ein beträchtlicher Anteil wurde als Treuebonus bezahlt. Um diesen entstand rund um seinen Wechsel zu den Königlichen ein Disput.

18 Monate nach seinem Wechsel wartete Kylian Mbappé noch immer auf einen Teil seines PSG-Gehalts. Bild: keystone

PSG klagte seinerseits gegen den Weltmeister von 2018 und forderte eine Summe von 440 Millionen Euro. Es ging dabei um Kompensation für einen potenziellen Verkauf von Mbappé an Al-Hilal im Jahr 2023. Damals hätten die Saudis angeblich 300 Millionen Euro Ablöse für Mbappé gezahlt. Dieser wollte den Transfer aber nicht.

Nun erhielt der Captain der französischen Nationalmannschaft vom Arbeitsgericht in Paris recht. Die Forderungen von PSG wurden hingegen allesamt abgewiesen. Der Klub von Präsident Nasser Al Khelaifi habe noch nicht entschieden, ob er in Berufung gehe.

«Dieses Urteil bestätigt, dass eingegangene Verpflichtungen eingehalten werden müssen», schrieben die Berater Mbappés gemäss L'Equipe nach dem Entscheid. Es zeige zudem, dass selbst im Profifussball das Arbeitsrecht für alle gelten würde. «Herr Mbappé hat sieben Jahre lang und bis zum letzten Tag seine sportlichen und vertraglichen Verpflichtungen gewissenhaft erfüllt», schrieben sie weiter. Für Mbappé gehe mit dem Gerichtsentscheid ein 18 Monate langer Kampf um die Zahlung seiner Gehälter und Prämien zuende. (nih)