Ernüchterung: Eine Emotion, die die Spieler von Airbus UK Broughton längst kennen. Bild: Airbus UK Broughton FC

25 Spiele, -2 Punkte – das ist das schlechteste Fussballteam Europas

In Cremona ist die Freude gross: Endlich, endlich hat die US Cremonese am Dienstagabend erstmals in dieser Serie-A-Saison ein Spiel gewonnen. Damit ist ein Klub in Wales der letzte sieglose Verein in einer höchsten europäischen Liga.

In der 24. Runde der Serie A hat es endlich geklappt. Dank einem 2:1-Heimsieg gegen die AS Roma fuhr Cremonese (wie üblich mit dem Solothurner Charles Pickel im Mittelfeld) erstmals in dieser Saison drei Punkte ein.

Für alle Fans der «Grigiorossi», den «Grau-Roten» aus der Lombardei, ist das zweifellos eine höchst erfreuliche Nachricht.

Die Zusammenfassung von Cremonese – Roma. Video: YouTube/Serie A

Registriert wurde dieser Sieg aber vielleicht auch rund 1300 Kilometer nordwestlich von Cremona. Denn im walisischen Dorf Broughton befindet sich nun die letzte Mannschaft in einer höchsten europäischen Liga, die in der laufenden Saison 2022/23 immer noch auf einen Sieg wartet.

25 Spiele, ein Unentschieden

Und es ist nicht so, dass es sich dabei um eine Sommer-Liga handelt, die eben erst gestartet ist. Nein, der Airbus UK Broughton FC hat in der Cymru Premier seit August 25 Spiele bestritten. Und kein einziges gewonnen.

Während Cremonese vor dem ersten Saisonsieg immerhin schon neun Unentschieden erreicht hatte, ist in Broughton, wo der Flugzeughersteller Airbus ein grosses Werk für die Produktion von Tragflächen besitzt, auch das eine Rarität. «The Wingmakers» wollen einfach nicht ins Fliegen kommen.

Noch sieben Chancen bleiben

Einen einzigen Punkt holte das Team, im September bei einem 4:4-Spektakel gegen Newtown. Aber weil Airbus wegen eines Regelverstosses drei Punkte abgezogen bekam, steht es nach 25 Runden trotzdem mit bemerkenswerten -2 Punkten da. Ein Grounding sondergleichen für den Aufsteiger der letzten Saison.

Von einer «ernüchternden Niederlage», schrieb der Klub nach dem jüngsten 1:7 gegen Aberystwyth. Das 0:2 davor gegen Caernarfon Town wird als unglücklich beschrieben, weil man weite Teile des Spiels dominiert habe. Und beim 0:3 gegen Pontypridd United eine Runde vorher war die Rede von einem «schwierigen Nachmittag». Es gibt bestimmt einfachere Jobs, als Berichterstatter dieses Fussballklubs zu sein.

Der Abstieg ist bereits besiegelt. Sieben Runden bleiben Airbus UK Broughton, um wenigstens doch noch einen Sieg zu feiern.