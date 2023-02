FIFA-Weltfussballerwahl: Alexia Putellas und Lionel Messi erneut gekürt

Letztmals hatte Messi die begehrte Trophäe vor drei Jahren entgegen nehmen können. Er trat die Nachfolge von Robert Lewandowski an. Der Pole, der im vergangenen Sommer von Bayern München zum FC Barcelona wechselte, hatte die Wahl in den vergangenen zwei Jahren für sich entschieden. Messis Sieg war erwartet worden. Er war schon im Dezember nach dem Titelgewinn mit Argentinien als bester Spieler der Weltmeisterschaft in Katar ausgezeichnet worden.

Mehrere Orte ohne Niederschlag: So trocken war der Februar in der Schweiz wirklich

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Muni Maradona stürmt die Letzigrund-Tribüne – zur Belohnung darf er ins Altersheim

28. Februar 1999: Stolz präsentiert der FC Zürich sein neues Maskottchen. Blöd nur, dass der Stier bockt und ausreisst. Im Stadion kommt es zur Corrida – rette sich, wer kann!

Als im Januar 1999 ein junger Muni aus dem Schlachthof nebenan ins Letzigrund-Stadion flüchtet, freut sich der FC Zürich. Vizepräsident Hugo Holenstein sieht im einjährigen Tier einen Glücksbringer. Also kauft er es für 2000 Franken, tauft es Maradona und will es als Klubmaskottchen einsetzen. Was in Köln mit Geissbock Hennes klappt, sollte ja auch in Zürich machbar sein.