Alisha Lehmann und Fussball-Star Douglas Luiz haben sich wohl getrennt – das ist der Grund

Die «Bianconeri» verlangen gemäss Medienberichten rund 40 Millionen Euro für Luiz, an dem unter anderem Ex-Klub Aston Villa interessiert sein soll. Angeblich seien auch weitere Premier-League-Klubs an Luiz, der in der Vergangenheit auch schon bei Manchester City auf dem Zettel stand, dran.

Damit ist er nicht zufrieden, wie er zuletzt auf Instagram schrieb. «Wieso ist eine teure Verpflichtung wie ich nie zweimal in Folge in der Startaufstellung? Verletzungen haben mich eingeschränkt, aber wie oft sass ich gesund auf der Bank? Häufig!», antwortete Luiz einem Nutzer, der ihn kritisiert hatte. Nun möchte der 18-fache Nationalspieler der Seleção gerne einen neuen Verein suchen, auch Juventus würde den 51,5-Millionen-Euro-Einkauf gerne loswerden.

Dank Donnarumma und Dembélé: PSG gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal

Paris Saint-Germain zeigt im Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal eine starke Leistung. Die Franzosen gehen mit einem 1:0 in das Rückspiel vor eigenem Publikum.

In Paris träumt man von der zweiten Finalteilnahme seit 2020, und diesem Ziel ist das Team von Trainer Luis Enrique nach dem Auftritt in London einen Schritt näher gekommen. Keine 200 Sekunden waren gespielt, da lagen die Gäste aus Frankreichs Hauptstadt bereits in Führung. Nach einem Pass von Chwitscha Kwarazchelia zog Ousmane Dembélé ab und traf via Pfosten ins Netz. Für den 27-jährigen Franzosen war es der achte Treffer in dieser Champions-League-Saison, nur vier Spieler haben noch öfter getroffen.