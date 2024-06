Jungstar Arda Güler von Real Madrid traf per Traumtor für die Türkei. Bild: keystone

Was für ein Spiel! Türkische Traumtore bei Sieg gegen erfrischenden EM-Debütanten Georgien

Die Türkei gewinnt zum ersten Mal sein Auftaktspiel an einer EM. Das zweitjüngste Team des Turniers setzt sich in einer spektakulären Partie im Hexenkessel in Dortmund gegen Georgien 3:1 durch.

Arda Güler entschied das Spiel mit einem Traumtor in der 65. Minute. Der feingliedrige 19-jährige Rohdiamant von Real Madrid schlenzte den Ball aus rund 22 Metern Entfernung wunderschön zum 2:1 ins entfernte hohe Eck. Auf ähnliche Weise hatte Güler schon vor einem Jahr in der Qualifikation gegen Wales getroffen. Auf Seiten der aufmüpfigen Georgier verpasste der 1:1-Schütze Georges Mikautadse in der Nachspielzeit den späten Ausgleich und landete ein Freistoss kurz darauf am Pfosten. Im Gegenzug erzielte der eingewechselte Kerem Aktürkoglu ins leere Tor das 3:1.

Arda Güler schiesst die Türkei wieder in Führung. Video: SRF

Heftige Gewitter mit Starkregen verhinderten am letzten Tag der 1. Runde einige Public Viewings. Die Partie zwischen der Türkei und Georgien blieb vom Gröbsten verschont und bescherte den Zuschauern ein schönes Spektakel. Mert Müldür brachte die junge türkische Auswahl um Captain Hakan Calhanoglu und die hoch veranlagte Flügelzange mit Güler und Kenan Yildiz (Juventus Turin) nach 25 Minuten in Führung, Mikautadse glich wenig später aus.

Schon das 1:0 war ein Traumtor: Mert Müldür trifft per Volley. Video: SRF

Zigtausende türkische Fans verwandelten die normalerweise «Gelbe Wand» im Stadion von Borussia Dortmund in eine rote Wand und sorgten für einen noch höheren Lärmpegel als ohnehin bei den Spielen des BVB.

Angespornt vom eigenen Anhang wussten die unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella taktisch ausgesprochen variablen und kombinationsstarken Türken zu gefallen und gewannen zum ersten Mal ihr EM-Auftaktspiel. Und dies, obwohl die Georgier um Napolis Edeltechniker Chwitscha Kwarazchelia mit ihrer massierten Fünferabwehr vieles unterbanden und mit schnellem Umschaltspiel, guten Dribblings und gradlinigen Angriffen ebenfalls jederzeit torgefährlich waren.

Georgiens Mikautadze gleicht aus. Video: SRF

Türkei - Georgien 3:1 (1:1)

Dortmund. 59'127 Zuschauer. SR Tello (ARG).

Tore: 25. Müldür 1:0. 32. Mikautadse 1:1. 65. Güler 2:1. 97. Aktürkoglu 3:1.

Türkei: Günok; Müldür (85. Celik), Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan (79. Demiral), Calhanoglu (92. Özcan); Güler (79. Yazici), Kökcü, Yildiz (85. Aktürkoglu); Yilmaz.

Georgien: Mamardaschwili; Kakabadse, Kwirkwelia (85. Siwsiwadse), Kaschia, Dwali, Zitaischwili (74. Lochoschwili); Kotschoraschwili, Mekwabischwili (89. Altunaschwili), Tschakwetadse (74. Dawitaschwili); Mikautadse, Kwarazchelia.

Bemerkungen: Türkei ohne Kahveci (krank), Georgien ohne Sigua (Basel/Ersatz).

Verwarnungen: 35. Bardakci, 55. Kwirkwelia, 89. Calhanoglu. (nih/sda)