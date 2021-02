Sport

Underdog Jahn Regensburg wirft den 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal



Underdog Regensburg wirft Köln raus – auch Gladbach, Wolfsburg und Leipzig im Viertelfinal

Wolfsburg – Schalke 1:0

Wacker gekämpft – trotzdem ausgeschieden. Für den FC Schalke 04 endete der Achtelfinal im DFB-Pokal so wie zuletzt seine meisten Liga-Spiele, nämlich mit einer Niederlage. Der Niederländer Wout Weghorst war Wolfsburgs einziger Torschütze. Er verwertete im Nachschuss einen Penalty, nachdem er zunächst an Schalke-Goalie Ralf Fährmann gescheitert war.

Wolfsburg hatte mehr vom Spiel und kam häufiger in den Abschluss, doch auch Schalke besass Torchancen. Die besten vergaben die zwei Januar-Transfers Sead Kolasinac und William. Klaas-Jan Huntelaar, ein weiterer Neuzugang, fehlte wegen Wadenproblemen.

Nach dem Out können sich der Zürcher Trainer Christian Gross und seine Schalker voll und ganz dem Abstiegskampf widmen. Das Schlusslicht der Bundesliga hat bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Es droht der erste Abstieg seit 1988.

Wolfsburg - Schalke 1:0 (1:0)

Tor: 40. Weghorst (Foulpenalty/Nachschuss) 1:0. - Bemerkung: Wolfsburg mit Steffen (bis 68.) und Mbabu, ohne Mehmedi (Ersatz).

Leipzig – Bochum 4:0

Tore: 11. Haidara 1:0. 45. Sabitzer (Foulpenalty) 2:0. 66. Poulsen 3:0. 75. Poulsen 4:0. - Bemerkung: Bochum mit Decarli.

Stuttgart – Gladbach 1:2

Borussia Mönchengladbach blieb im siebten Pflichtspiel des neuen Jahres ungeschlagen und zog dank dem 2:1-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart erstmals seit vier Jahren in die Runde der letzten acht ein. Die Franzosen Marcus Thuram und Alassane Pléa sorgten nach dem frühen Rückstand für die Wende. Das Schweizer Goalie-Duell fand nicht statt: Gregor Kobel und Yann Sommer wurden von ihren Trainern geschont und sassen auf der Bank.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:1)

Tore: 2. Wamangituka 1:0. 45. Thuram 1:1. 50. Pléa 1:2. - Bemerkung: VfB Stuttgart ohne Kobel (Ersatz), Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, Embolo (ab 63.) und Zakaria (ab 84.), ohne Sommer (Ersatz) und Lang (nicht im Aufgebot).



Regensburg – Köln 6:5 n.P.

Zweitligist Jahn Regensburg hat den Einzug in die Viertelfinals dank einer grossen Willensleistung geschafft. Der kriselnde Bundesligist 1. FC Köln ging früh in Führung und lag nach 22 Minuten schon 2:0 voran. Doch noch vor der Pause glich der Aussenseiter aus, in der Schlussphase wehrte Jahn-Goalie Alexander Meyer zudem einen Elfmeter ab.

Regensburg rettete sich auf dem Zahnfleisch ins Penaltyschiessen, was es offensichtlich beherrscht: Im dritten Pokalspiel der Saison siegte der Jahn zum dritten Mal in der Entscheidung aus elf Metern. Zuvor mussten Kaiserslautern und Wehen-Wiesbaden dran glauben.



Jahn Regensburg - 1. FC Köln 2:2 (2:2, 2:2) n.V. 4:3 i.P.

Tore: 4. Jakobs 0:1. 22. Dennis 0:2. 35. Kennedy 1:2. 43. George 2:2. (sda)

(ram/sda)

