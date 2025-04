Trotz der Niederlage wurde Jan de Boer zum besten Spieler gewählt. Bild: www.imago-images.de

Eier, wir brauchen Eier? Kein Problem für den Jugendklub von Erling Haaland

Schon mal von Bryne FK gehört? Der Jugendverein von Erling Haaland spielt seit dieser Saison wieder in der höchsten norwegischen Liga und überzeugt mit kuriosen Geschenken für die besten Spieler und mit speziellen Tribünen.

Bryne FK ist nur den wenigsten Fussballfans ein Begriff, der norwegische Verein kehrte auf diese Saison hin nach 22 Jahren zurück in die höchste norwegische Liga. Der «Bauernverein», bei welchem Superstar Erling Haaland seine Jugendzeit verbrachte, überzeugte beim ersten Saisonspiel mit seinem Charme.

Zum Auftakt kam es direkt zum Duell gegen den amtierenden Meister Bodö/Glimt und Bryne ging bei der 0:1-Niederlage nur knapp als Verlierer vom Platz. Zum besten Spieler wurde daraufhin Torwart Jan de Boer ausgezeichnet, welcher in seinem ersten Pflichtspiel für den Aufsteiger direkt einen Elfmeter parieren konnte. Für seine Leistung bekam er ein ganz besonderes Geschenk: vier Schachteln frische Eier. Oliver Kahn wäre von diesem Geschenk wahrscheinlich begeisterter gewesen als de Boer.

Auch für das nächste Spiel ist schon bekannt, was der beste Spieler erhalten wird: Einige Kartons mit Milchflaschen. Der Grund für die kuriosen Geschenke ist die Verbundenheit mit der Landwirtschaft. So kommen auch verschiedene Bauern aus der Gegend mit ihrem Traktor an die Spiele und Fans können auf den gepolsterten Schaufeln der Fahrzeuge Platz nehmen.

Die Traktor-Tribüne überzeugt. Bild: www.imago-images.de

Die sogenannte Traktor-Tribüne ist sehr beliebt und auch Sportchef Roger Eskeland schwärmt davon: «Wir sind stolz darauf. Ich glaube, auch die Spieler finden es cool. Das gibt der ganzen Sache das gewisse Etwas.» Neben der Traktor-Tribüne gibt es auch noch zwei gewöhnliche Tribünen im Bryne-Stadion, das Platz für 5000 Zuschauer hat.

Die Fans stehen zu ihren landwirtschaftlichen Wurzeln und stimmen während den Spielen auch immer wieder an: «Wir sind Bauern und wir sind stolz darauf.» Bis zum nächsten Heimspiel geht es noch fast drei Wochen. Dann trifft Bryne auf Haugesund, die Traktoren werden auch dann wieder bereitstehen. (riz)