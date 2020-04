Sport

Fussball

Die K.-o.-Phase – watson sucht das schönste Tor der Fussball-Geschichte!



Die K.-o.-Phase beginnt – watson sucht das schönste Tor der Fussball-Geschichte*!

96 Tore waren es zu Beginn, nun sind noch 32 im Rennen. Die K.-o.-Phase beginnt mit den Sechzehntelfinals, deren Auslosung einige sehr spannende Duelle gebracht hat. Wen wählt die User-Mehrheit in die Achtelfinals?

* = Wir sind uns bewusst, dass wir in die Vorwahl statt 96 auch 966 oder 9966 Tore hätten nehmen können. Doch irgendwann ist halt einfach Schluss.

«Wir haben uns doch über einige Ergebnisse der Gruppenphase gewundert», sagte Jury-Mitglied Gianni-Michel Blatter kopfschüttelnd. Man habe es sich überlegt, die Resultate ein wenig in die gewünschte Richtung zu modifizieren. «Doch letztlich ist das hier watson und nicht irgendein Verband. Wir vertrauen auf den Sachverstand der User.»

1. Duell

Eine akrobatische und wuchtige Direktabnahme in einem Derby und das von einem Innenverteidiger – das Tor hat alle Zutaten, legendär zu sein. Wermutstropfen: Der Franzose Philippe Mexès erzielte es nicht im kochenden San Siro, sondern in der Sommervorbereitung im chinesischen Shenzhen. «Um so einen Treffer zu erzielen, braucht es immer auch eine Portion Glück», gibt Mexès zu.

Roberto Carlos Video: YouTube/RayperEnglish

Der Brasilianer mit den dicken Oberschenkeln erzielt ein Tor, das unmöglich scheint. Aber nicht für ihn. Roberto Carlos wird steil geschickt. Der stürmende Aussenverteidiger erläuft sich den Ball kurz vor der Grundlinie. Weder stoppt er ihn, noch flankt er ihn – er drischt ihn aufs Tor und der Ball senkt sich nach einer unwirklichen Flugkurve ins Tor.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Philippe Mexès

Roberto Carlos

Abstimmen 1 Philippe Mexès 33%

Roberto Carlos 33%

2. Duell

Dennis Bergkamp Video: YouTube/Frank de Jong

Viertelfinal der WM 1998, zwischen Holland und Argentinien steht es kurz vor dem Ende 1:1. Da segelt ein weeeeiter Ball von Frank de Boer in den Strafraum zu Dennis Bergkamp. Der nimmt den Ball akrobatisch an, legt ihn sich mit einer zweiten Berührung hin und schlenzt ihn dann mit dem Aussenrist ins Tor. Holland steht im WM-Halbfinal und Arsenal-Star Bergkamp sagt: «Das perfekte Spiel gibt es nicht. Aber dieser Moment, der war perfekt. Nach den ersten zwei Ballberührungen wusste ich es: Das ist es!»

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Goal

Es ist der Abend, an dem Zlatan Ibrahimovic seiner Karriere, die reich an extravaganten und aussergewöhnlichen Toren ist, das i-Tüpfelchen aufsetzt. Nicht nur, dass er beim 4:2-Sieg im Freundschaftsspiel gegen England alle vier schwedischen Treffer erzielt. Der vierte ist ein absolut verrückter Fallrückzieher aus 25 Metern. «Als der lange Ball kam, sah ich den Torhüter rauskommen», schildert Ibrahimovic. «Ich dachte mir: ‹Soll ich ins Duell gehen oder soll ich warten, dass er den Ball klärt?› Als er den Ball wegköpfte, wusste ich, dass ich treffe oder es zumindest versuchen würde.» Für Englands Mittelfeldspieler Steven Gerrard ist es schlicht «das beste Tor, das ich je in meinem Leben gesehen habe.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Dennis Bergkamp

Zlatan Ibrahimovic

Abstimmen 1 Dennis Bergkamp 33%

Zlatan Ibrahimovic 33%

3. Duell

Steven Gerrard Video: YouTube/Chris080595

120 Tore schiesst Gerrard in über 500 Pflichtspielen für Liverpool. Gegen Middlesbrough trifft er mittels Dropkick aus rund 30 Metern ins Lattenkreuz vor dem Kop, der berühmten Tribüne des Anfield-Stadions. Boro-Coach Steve McClaren spricht nach dem 1:1 davon, dass es ein Wundertor gebraucht habe, um seine Mannschaft zu stoppen. Für die «Reds» ist die Partie nicht ganz so wichtig wie jene zuvor und danach, die Halbfinals der Champions League gegen Chelsea. Liverpool setzt sich durch und gewinnt den Final gegen Milan trotz 0:3-Pausenrückstand noch. Erster Liverpool-Torschütze in der legendären Nacht von Istanbul: Steven Gerrard.

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Sieu Pham

Im Gruppenspiel der EM 2004 führt Italien wenige Minuten vor dem Ende mit 1:0, als die Schweden einen Corner zur Mitte treten können. Der Ball fliegt hin und her, kein Spieler kann ihn unter Kontrolle bringen. Als es scheint, als würde er an der Fünfmeter-Linie zur Beute von Goalie Gianluigi Buffon werden, schlägt Ibrahimovics Stunde. Der 22-jährige «Ibracadabra» springt in die Höhe und pfeffert den Ball mit dem Absatz zum 1:1 ins Tor. «Zlatan war noch jung», erinnert sich Buffon ein Dutzend Jahre später, «wir wussten nicht, wie weit er es noch bringen wird.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Steven Gerrard

Zlatan Ibrahimovic

Abstimmen 1 Steven Gerrard 33%

Zlatan Ibrahimovic 33%

4. Duell

Cristiano Ronaldo Video: YouTube/FIFATV

Über 700 Tore hat CR7 in seiner phänomenalen Karriere erzielt – und das hier sei sein schönstes, sagt Ronaldo selber: «Das hatte ich vorher nie geschafft. Ich dachte: ‹Endlich ein Fallrückzieher›. Es war ein wunderschönes Tor. Die Zuschauer sind aufgestanden und das komplette Stadion hat applaudiert. Wow. Es hat mich sehr überrascht, da das nie zuvor passiert ist. Ein unglaublicher Moment.» Angeblich ist diese Reaktion des Turiner Publikums mit ein Grund dafür, dass der Portugiese später zu Juventus wechselt.

Emre Can Video: YouTube/S.A.10

«Er ist ein guter Junge und ein klasse Spieler, er hat sich diesen Traumtreffer verdient», lobt Jürgen Klopp den deutschen Mittelfeldspieler nach dem spektakulären Scherenschlag. Dabei geht Emre Can angeschlagen ins Spiel, wegen Wadenproblemen hätten sie lange über einen Einsatz diskutiert, verrät Liverpools Trainer hinterher. Und haut einen «Klopp Spezial» raus: «Wenn er solche Tore schiesst, macht es umso mehr Sinn, ihn auch mal angeschlagen zu bringen.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Cristiano Ronaldo

Emre Can

Abstimmen 1 Cristiano Ronaldo 33%

Emre Can 33%

5. Duell

Miroslav Stoch Video: YouTube/FIFATV

Der Slowake gewinnt mit dieser Direktabnahme den Puskas-Preis der FIFA für das schönste Tor des Jahres 2012. «Fantastisch», strahlt der Stürmer. «Damit habe ich nie gerechnet. Ich muss mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Alex spielte mir den Ball perfekt zu. Ich schaute aufs Tor und bemerkte, dass zwei, drei Gegenspieler auf mich zukamen. Zu schiessen war meine einzige Option, denn hätte ich die Ballannahme verpatzt, hätte es einen Konter geben können. Also schoss ich – und ich glaube, ich hätte nicht besser schiessen können.»

Marco van Basten Video: YouTube/Le 10 Sport

Drei Mal steht Holland in einem WM-Final, drei Mal verliert es ihn. So bleibt der EM-Titel 1988 bis heute der grösste Triumph der «Elftal» und auf ewig mit ihm verknüpft ist der Volley von Marco van Basten im Final zum 2:0-Endstand. Der fünfte Treffer im fünften Spiel, womit er auch Torschützenkönig wird. «Ich merkte, dass ich nicht mehr so viel Energie hatte, deshalb beschloss ich, direkt abzuziehen. Ich dachte mir, schiess doch einfach mal und schau, was passiert», schildert van Basten. Mitspieler Jan Wouters erzählt: «Beim Torjubel hab' ich van Basten gefragt, wie er von dieser Position habe schiessen können. Er antwortete: ‹Ich habe keine Ahnung.›»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Miroslav Stoch

Marco van Basten

Abstimmen 1 Miroslav Stoch 33%

Marco van Basten 33%

6. Duell

Hamit Altintop Video: YouTube/Nir Ohayon

So krachend der Schuss, so lautstark der Reporter. Als Altintops Geschoss im Netz zappelt, überschlägt es dessen Mikrofon vor Begeisterung. 2010 gewinnt der Türke, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, mit diesem Tor in der EM-Qualifikation den Puskas-Preis der FIFA. «In einer solchen Situation sollte man gar nicht lange über Pro und Contra nachdenken, sondern einfach sein Glück versuchen», sagt Altintop, dem die Auszeichnung vom geschlagenen Torhüter Kasachstans, Andrei Sidelnikov, überreicht wird. Der sagt mit ironischem Lächeln: «Ich muss zugeben, das war ein sehr schönes Tor.»

An der WM 2014 geht der Stern des James Rodriguez auf. Spötter behaupten, danach habe der Stern nie mehr so geleuchtet wie damals in Brasilien, als der 22-Jährige WM-Torschützenkönig wird. Diego Maradona adelt ihn als den besten Spieler des Turniers – und die «Times of India» kreiert die vielleicht beste schlechte Headline der Fussballgeschichte:

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Hamit Altintop

James Rodriguez

Abstimmen 1 Hamit Altintop 33%

James Rodriguez 33%

7. Duell

Benjamin Pavard Video: YouTube/Nathan OM

Auf dem Weg zum WM-Titel muss Frankreich 2018 in Russland einen wilden Achtelfinal überstehen. Gegen Argentinien setzen sich «Les Bleus» mit 4:3 durch. Das zwischenzeitliche 2:2 wird zum Tor des Turniers gewählt. Pavard beschreibt es so: «Der Ball kommt und wird abgefälscht. Ich habe nicht weiter nachgedacht, ich habe nur zugesehen, dass ich über den Ball komme, damit er nicht übers Tor geht. Ich habe versucht, den Ball in die Richtung zu schiessen, aus der er kam. So haben mir das unsere Stürmer immer gesagt. Es geschah, ohne nachzudenken. Und als der Ball dann rein ging, war es das pure Glück.»

Xherdan Shaqiri Video: streamja

«Über welche Tat oder Aussage von Ihnen wird man noch lange nach Ihrem Ableben reden?», wird Shaqiri 2019 von der «Schweizer Illustrierten» gefragt. Die Antwort des Nati-Stars: «Vielleicht über mein Tor, das ich an der Europameisterschaft 2016 im Achtelfinal-Duell gegen Polen geschossen habe.» Alles eine Frage des Instinkts, meint der Torschütze: «Ich sah einfach, wie der Ball perfekt in der Luft liegt. Ich habe nur auf den Ball geschaut. Dann, als ich auf dem Boden gelandet bin, sah ich das Netz zappeln. Ich glaube schon, dass so ein Tor nicht von alleine kommt.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Benjamin Pavard

Xherdan Shaqiri

Abstimmen 1 Benjamin Pavard 33%

Xherdan Shaqiri 33%

8. Duell

Philippe Mexès Video: YouTube/Next Channel

Viele Tore erzielt Philippe Mexès ja nun wirklich nicht – aber wenn er trifft, spektakulär. Der Franzose ist mit einem zweiten Treffer in diesem Wettbewerb dabei. «Ich hab's einfach versucht», sagt er über seinen Fallrückzieher in der Champions League. «Es ging auf und ich muss zugeben, dass auch ein wenig Glück dabei war. Meine Teamkollegen haben mich aufgezogen und gefragt, ob ich eine Flanke versucht habe, die misslungen sei.»

Alles oder nichts. Die Saison 2000/01 dauert noch zwei Minuten, bleibt es beim 2:2, dann ist Valencia auf Kosten des FC Barcelona in der Champions League. Da lupft Frank de Boer den Ball zur Strafraumgrenze, wo Rivaldo steht. Der Brasilianer hat schon die ersten beiden Barça-Tore erzielt und nun legt er sich den Ball, mit dem Rücken zum Tor stehend, mit der Brust zurück. Er setzt zum Fallrückzieher an, trifft den Ball perfekt und erzielt das 3:2 in letzter Minute. Fast zwei Jahrzehnte später sagt der Brasilianer, es komme ihm immer noch vor, als sei das Spiel eben erst gewesen. «Diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen», betont der Weltmeister von 2002.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Philippe Mexès

Rivaldo

Abstimmen 1 Philippe Mexès 33%

Rivaldo 33%

9. Duell

Thierry Henry Video: YouTube/Football Highlights

«Henry und Arsenal, das klang nach Traum­paar, nach schönen Kin­dern, Vor­zeige-Sex und ganz viel Lebens­qua­lität», blickte das Magazin «11 Freunde» einst auf die Zeit des Franzosen bei den «Gunners» zurück. «Und wenn Thierry Henry mal wieder ein Traumtor schoss, schliefen Mil­lionen von Fuss­ball­fans abends erschöpft und glück­lich ein. Sie hatten ja mal wieder was gesehen, was es so noch nie gegeben hatte.» Sein Volley gegen Manchester United war für das Magazin Henrys Meisterstück.

George Weah Video: YouTube/Milanisti TV Unofficial

Beim 4:1-Sieg Milans gegen Hellas Verona trifft Afrikas Fussballer des Jahrhunderts nach einem unfassbaren Solo. George Weah fängt im eigenen Strafraum einen Corner des Gegners ab, er schnappt sich den Ball und läuft. Und läuft und läuft, als wäre er Forrest Gump, an allen vorbei. Weah ist bereits an der Mittellinie, als er erstmals angegriffen wird. Als wären sie lästige Fliegen, schüttelt der Stürmer drei Gelbe ab und läuft weiter. Und läuft. Ein vierter Verteidiger kann ihn nicht stoppen, der fünfte schaut nur ehrfürchtig zu. 14 Sekunden nach seiner Ballannahme schliesst Weah sein Solo zum 3:1 ab. Das San Siro steht Kopf.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Thierry Henry

George Weah

Abstimmen 1 Thierry Henry 33%

George Weah 33%

10. Duell

David Beckham Video: YouTube/FA Editor

England zittert um die direkte Qualifikation für die WM 2002, als es gegen Griechenland in der 93. Minute noch einmal einen Freistoss treten kann. David Beckham läuft an und versenkt die Kugel herrlich zum 2:2 – England ist an der WM. Drei Jahre nachdem sein Platzverweis an der WM 1998 in der Heimat für das Ausscheiden verantwortlich gemacht wurde, wird aus dem damaligen Sündenbock der gefeierte Held. «Ich fühlte mich sicher, war ruhig, selbstbewusst. Ich wusste, dass ich es drauf habe», erinnert sich «Becks». Er hat es drauf.

Roberto Carlos Video: YouTube/KonanTheBarbarian

«Ich kann es nicht erklären. Wie kann irgendjemand erklären, wie sich der Ball verhält?», fragt Roberto Carlos. Und gibt die Antwort gleich mit: «Das ist einfach Schicksal.» Nach einem riesigen Anlauf donnert der brasilianische Aussenverteidiger den Freistoss aus 35 Metern ins Tor von Fabien Barthez, der Ball legt dabei eine faszinierende Flugkurve zurück. Roberto Carlos ist auch mit seinem Treffer gegen Teneriffa in diesem Wettbewerb (siehe oben), muss er sie vergleichen, kommt er zum Schluss: «Ich muss mich für den Freistoss gegen Frankreich entscheiden, er war noch spektakulärer. Obwohl das Tor gegen Teneriffa schwieriger war.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? David Beckham

Roberto Carlos

Abstimmen 1 David Beckham 33%

Roberto Carlos 33%

11. Duell

Dele Alli Video: YouTube/BenjaaPR

Der 19-jährige Shootingstar erhält den Ball rund 20 Meter vor dem Tor zugespielt. Mit rechts nimmt ihn Dele Alli an, mit einer zweiten Berührung lupft er ihn sich zurecht und dreht sich gleichzeitig um 270 Grad, um volley abzuziehen. «Wundervoll, unglaublich, grossartig», strahlt sein Trainer Mauricio Pochettino, der weiss: «Dieses Tor wird rund um die Welt gezeigt werden.» Die BBC kürt es später zum Tor des Jahres.

Im Frühling 2019 wählen mehr als eine halbe Million Fans das schönste Tor in der Geschichte des FC Barcelona. Lionel Messi belegt die Ränge 1, 2 und 3 – und dieses Solo gegen Getafe gewinnt die Abstimmung überlegen. Der Argentinier ist zum Zeitpunkt seines Slaloms erst 19 Jahre alt und er lässt die Heimat träumen. Schliesslich ist das Tor beinahe eine Kopie jenes Treffers von Diego Maradona 1986 an der WM gegen England. Den Traum vom Weltmeistertitel kann Messi Argentinien aber (noch) nicht erfüllen.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Dele Alli

Lionel Messi

Abstimmen 1 Dele Alli 33%

Lionel Messi 33%

12. Duell

Dennis Bergkamp Video: YouTube/Newgodofwar

Thierry Henry hat mit Zinédine Zidane gespielt, mit Lionel Messi und mit Ronaldinho. Aber als besten Mitspieler nennt er keinen dieser drei, sondern Dennis Bergkamp. Gegen Newcastle trifft der Holländer nach einer grandiosen Pirouette um Verteidiger Nikos Dabizas. «Es hat vielleicht etwas sonderbar ausgesehen, aber das war für mich die einzige Option», schildert Bergkamp den einzigartigen Treffer. «Die Aktion war von A bis Z zentimetergenau. Es hätte auch schiefgehen können, aber es ging perfekt auf.»

Giovanni van Bronckhorst Video: YouTube/ToVi Soccer

Die Distanz zum Tor ist weit, trotzdem ist der Ball in der 18. Minute des WM-Halbfinals 2010 zwischen Holland und Uruguay nicht lange in der Luft, vielleicht zwei Sekunden. Dann schlägt er im Tor von Uru-Keeper Fernando Muslera ein. Fast schon eine Frechheit, von dort abzuziehen. «Weltmeister zu werden, ist mein letzter grosser Traum», sagt der Captain der «Oranje». Er wird nicht erfüllt, im kartenreichen Final verliert Holland in der Verlängerung gegen Spanien.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Dennis Bergkamp

Giovanni van Bronckhorst

Abstimmen 1 Dennis Bergkamp 33%

Giovanni van Bronckhorst 33%

13. Duell

Olivier Giroud Video: streamja

Eigentlich ist die Flanke schlecht, in den Rücken von Olivier Giroud. Doch der Franzose weiss sich zu helfen. Er bleibt stehen, fährt sein linkes Bein nach hinten aus, so kann er den Ball mit dem Absatz aufs Tor bringen – via Lattenunterkante geht er rein. Trainer Arsène Wenger wird zum Poeten: «Mit dem Tor hat er Fussball zur Kunst gemacht. Kunst wegen der Überraschung, der Schönheit der Bewegung. Es wird in Erinnerung bleiben als das Giroud-Goal, das niemand vergessen wird.»

Wayne Rooney Video: YouTube/ExtazeGaming

Sein perfekter Fallrückzieher im Derby gegen Manchester City ist in der Gruppenphase dieses Wettbewerbs überraschend ausgeschieden. Aber Wayne Rooney ist trotzdem noch dabei. Dank seines humorlosen Dampfhammers unter die Latte, den er selber als sein zweitschönstes Tor nach dem Fallrückzieher bezeichnet: «Ich war sauer und als der Ball zu mir kam, haute ich, so fest ich konnte, drauf und ich traf ihn perfekt.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Olivier Giroud

Wayne Rooney

Abstimmen 1 Olivier Giroud 33%

Wayne Rooney 33%

14. Duell

Eric Cantona Video: YouTube/Atef Baklouti

Selten liegen Genie und Wahnsinn so nahe beisammen, wie wenn Eric Cantona auf einen Fussballplatz schreitet. Die Fans von Manchester United wählen ihn zum wichtigsten Spieler des Jahrhunderts – ihn, den Franzosen. Mit hochgestelltem Kragen gibt er Zauberpässe und schiesst auch selber viele Tore. Mindestens so berühmt wie sein Lob gegen Sunderland ist der Jubel danach: «Vor dem Spiel wollte ich dem gegnerischen Goalie die Hand geben, er ist auch Franzose. Aber er wollte nicht. Vielleicht habe ich das Tor deshalb so erzielt, für einen Goalie ist das die grösste Erniedrigung, und so zu jubeln ebenso. Er ist wütend und du bleibst einfach stehen.» Höre ich da jemanden «Enfant Terrible» sagen?

Pajtim Kasami Video: YouTube/Fulham Football Club

2013 ist Pajtim Kasami ein aufstrebender junger Schweizer, eine Hoffnung für die Zukunft. Doch letztlich wird er nur zwölf Länderspiele bestreiten, sein letztes im Frühling 2016. Doch das weiss er als 21-Jähriger noch nicht. Gegen Crystal Palace trifft Kasami mit einem spektakulären Volley. Der Zürcher Weinländer strahlt: «Ich habe nie ein schöneres Tor erzielt. Ich lief in den freien Raum, und der Pass war perfekt. Ein unglaublicher Treffer, ich bin sehr glücklich.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Eric Cantona

Pajtim Kasami

Abstimmen 1 Eric Cantona 33%

Pajtim Kasami 33%

15. Duell

Jack Wilshere Video: YouTube/JuriJuri

«Das war Tiki-Taka in Reinkultur, mir kam es fast vor wie auf der Playstation. Ein unglaubliches Tor!», sagt Mesut Özil. Es ist eine beeindruckende Ballstafette, die Arsenal gelingt. Für Trainer Arsène Wenger war das Tor «nahe der Perfektion.» Die BBC kürt es zum Treffer der Saison.

Ronaldinho Video: streamable

Heute kickt Ronaldinho in einem Knast in Paraguay um ein Spanferkel, in seiner Blütezeit ist er der aufregendste Fussballer der Welt. Keiner brilliert mit so viel Spielwitz und technischen Fähigkeiten. Doch der Brasilianer kann es auch brachial: Nach zwei Finten zieht er aus rund 30 Metern ab, sein perfekter Schuss geht via Lattenunterkante ins Tor.

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Jack Wilshere

Ronaldinho

Abstimmen 1 Jack Wilshere 33%

Ronaldinho 33%

16. Duell

Erst nimmt er den Ball mit der Brust an, dann dreht er sich und bezwingt den Goalie mittels Fallrückzieher. Ein wunderschönes Tor – aber für Ronaldinho nicht das schönste überhaupt. «Ich habe einige tolle Tore, auch ein paar per Fallrückzieher, erzielt und es ist wirklich schwer, einen Favoriten auszuwählen», sagt er im Rückblick. Er wählt seinen Freistoss gegen David Seaman an der WM 2006 aus. «Für die Nationalmannschaft im Viertelfinal einer WM zu treffen, und dann noch gegen England, das hatte schon etwas. Also würde ich mich auf dieses Tor festlegen – vor allem, weil ich es für Brasilien geschossen habe.»

Tony Yeboah Video: YouTube/Melb Reviews

Mit Eintracht Frankfurt wird der Ghanaer zwei Mal Bundesliga-Torschützenkönig und beinahe Meister, die Fans («Die Zeugen Yeboahs») liegen ihm zu Füssen. Doch der Stürmer wechselt in die Premier League, wird auch dort Publikumsliebling und erzielt weiter Tore am Fliessband. Über ihn sagte Ghanas Nationaltrainer Otto Pfister, weil es immer wieder Diskussionen über das wahre Geburtsjahr gab, den legendären Spruch: «Da hilft nur eins: Bein aufsägen und Jahresringe zählen.»

Umfrage Wer kommt in die Achtelfinals? Ronaldinho

Tony Yeboah

Abstimmen 1 Ronaldinho 33%

Tony Yeboah 33%

