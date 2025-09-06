Breel Embolo überzeugt zum Auftakt der WM-Qualifikation mit zwei Toren. Bild: keystone

Embolo und Xhaka überzeugen – welche Noten gibst du der Nati nach dem WM-Quali-Auftakt?

Wer hat überzeugt? Wer muss sich steigern? Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 4:0 gegen den Kosovo. Auch deine Bewertung ist gefragt.

christian brägger / ch media

CH-Media-Noten

Gregor Kobel, Goalie – Note 4,5

Hat kaum etwas zu tun und hält erstmals für die Schweiz seinen Kasten in einem Pflichtspiel rein.

Gregor Kobel verbrachte einen ruhigen Abend. Bild: keystone

Silvan Widmer, Rechtsverteidiger – Note 5

Wird in der Nati im Gegensatz zum Klub weiterhin gebraucht. Widmer hat die erste Chance. Seine zweite verwertet der aufgerückte Verteidiger zum 3:0.

Nico Elvedi, Innenverteidiger – Note 4,5

Bewegt sich anfänglich gut, gewinnt die Zweikämpfe und Kopfbälle. Baut dann etwas ab und hat Glück beim Muriqi-Kopfball.

Manuel Akanji, Innenverteidiger – Note 6

Abgeklärt. Akanji ohne Pflichtspiel bislang? Kein Problem – der Abwehrchef vollendet per Kopf den Vargas-Corner (22.).

Manuel Akanji eröffnet das Skore gegen den Kosovo. Bild: keystone

Ricardo Rodriguez, Linksverteidiger – Note 4,5

Hat jetzt auch schon 130 Länderspiele in den Beinen. Und ist wie immer: in der Ruhe liegt die Kraft.

Granit Xhaka, Mittelfeld – Note 5

Auch in seinem 138. Länderspiel sucht der Captain den Ball in die Tiefe. So wie vor dem 2:0 oder 4:0. Es ist Xhakas bester Auftritt gegen das Heimatland der Eltern.

Remo Freueler, Mittelfeld – Note 5

Freuler ist überall, vorne, hinten, auf den Seiten. Und fällt dieses Mal dabei lange Zeit auch auf.

Fabian Rieder, Mittelfeld – Note 5

Ballsicher, aggressiv, wirkt beflügelt vom Augsburg-Engagement. Assistiert Widmer zum 3:0, lanciert einmal Embolo prächtig.

Agierte schwungvoll: Fabian Rieder. Bild: keystone

Ruben Vargas, Rechter Flügel – Note 4,5

Vargas kommt nach seiner Verletzung langsam auf Touren, belebt das Spiel. An seiner Torgefahr könnte er aber noch arbeiten.

Dan Ndoye, linker Flügel – Note 5

Gefühlvolle Flanke zum 2:0. Arbeitet auch nach hinten und gibt überdies den Pass zum 4:0.

Breel Embolo, Mittelstürmer – Note 5,5

Embolo ohne Pflichtspiel bislang? Kein Problem – das 2:0 erzielt er überlegt. Mit dem 4:0 schiesst er sich den Frust des Gerichtsurteils dann ganz vom Leib.

Miro Muheim, Linksverteidiger – Note 4

Darf nach der Pause für Rodriguez ran. Offensiv, bleibt jedoch eher unauffällig.

Michel Aebischer, Mittelfeld – Note 4

Bemüht, versucht nochmals das Ganze anzukurbeln. Aber die Luft ist draussen im Schweizer Spiel.

Johan Manzambi, Flügel – Note 4,5

Zeigt einige schöne Dribblings nach seiner Einwechslung.

Keine Noten: Zakaria/75., Itten/84.

