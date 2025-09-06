Nebel
Schweizer Nati schlägt Kosovo in der WM-Quali – benote hier die Spieler

epa12355520 Switzerland&#039;s Breel Embolo celebrates after scoring the 2-0 during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Kosovo at the St. Jakob-Park stadium ...
Breel Embolo überzeugt zum Auftakt der WM-Qualifikation mit zwei Toren.Bild: keystone

Embolo und Xhaka überzeugen – welche Noten gibst du der Nati nach dem WM-Quali-Auftakt?

Wer hat überzeugt? Wer muss sich steigern? Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 4:0 gegen den Kosovo. Auch deine Bewertung ist gefragt.
06.09.2025, 07:0906.09.2025, 07:09
christian brägger / ch media
Inhaltsverzeichnis
CH-Media-NotenDeine Noten

CH-Media-Noten

Gregor Kobel, Goalie – Note 4,5

Hat kaum etwas zu tun und hält erstmals für die Schweiz seinen Kasten in einem Pflichtspiel rein.

Switzerland&#039;s goalkeeper Gregor Kobel, Cedric Itten and Miro Muheim, from left, celebrate during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Kosovo at the St. ...
Gregor Kobel verbrachte einen ruhigen Abend.Bild: keystone

Silvan Widmer, Rechtsverteidiger – Note 5

Wird in der Nati im Gegensatz zum Klub weiterhin gebraucht. Widmer hat die erste Chance. Seine zweite verwertet der aufgerückte Verteidiger zum 3:0.

Nico Elvedi, Innenverteidiger – Note 4,5

Bewegt sich anfänglich gut, gewinnt die Zweikämpfe und Kopfbälle. Baut dann etwas ab und hat Glück beim Muriqi-Kopfball.

Manuel Akanji, Innenverteidiger – Note 6

Abgeklärt. Akanji ohne Pflichtspiel bislang? Kein Problem – der Abwehrchef vollendet per Kopf den Vargas-Corner (22.).

epa12355522 Switzerland&#039;s Manuel Akanji, top left, scores with a header the 1-0 against from right, Kosovo&#039;s Elvis Rexhbecaj, Lumbardh Dellova, Leon Avdullahu, and Leart Pacarada, during the ...
Manuel Akanji eröffnet das Skore gegen den Kosovo.Bild: keystone

Ricardo Rodriguez, Linksverteidiger – Note 4,5

Hat jetzt auch schon 130 Länderspiele in den Beinen. Und ist wie immer: in der Ruhe liegt die Kraft.

Granit Xhaka, Mittelfeld – Note 5

Auch in seinem 138. Länderspiel sucht der Captain den Ball in die Tiefe. So wie vor dem 2:0 oder 4:0. Es ist Xhakas bester Auftritt gegen das Heimatland der Eltern.

Remo Freueler, Mittelfeld – Note 5

Freuler ist überall, vorne, hinten, auf den Seiten. Und fällt dieses Mal dabei lange Zeit auch auf.

Fabian Rieder, Mittelfeld – Note 5

Ballsicher, aggressiv, wirkt beflügelt vom Augsburg-Engagement. Assistiert Widmer zum 3:0, lanciert einmal Embolo prächtig.

Switzerland&#039;s Fabian Rieder, right, against Kosovo&#039;s Leon Avdullahu, during the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Kosovo at the St. Jakob-Park stadi ...
Agierte schwungvoll: Fabian Rieder.Bild: keystone

Ruben Vargas, Rechter Flügel – Note 4,5

Vargas kommt nach seiner Verletzung langsam auf Touren, belebt das Spiel. An seiner Torgefahr könnte er aber noch arbeiten.

Dan Ndoye, linker Flügel – Note 5

Gefühlvolle Flanke zum 2:0. Arbeitet auch nach hinten und gibt überdies den Pass zum 4:0.

Breel Embolo, Mittelstürmer – Note 5,5

Embolo ohne Pflichtspiel bislang? Kein Problem – das 2:0 erzielt er überlegt. Mit dem 4:0 schiesst er sich den Frust des Gerichtsurteils dann ganz vom Leib.

WM-Qualifikation: Breel Embolo ist der MVP bei Schweiz vs. Kosovo
Bild: sofascore

Miro Muheim, Linksverteidiger – Note 4

Darf nach der Pause für Rodriguez ran. Offensiv, bleibt jedoch eher unauffällig.

Michel Aebischer, Mittelfeld – Note 4

Bemüht, versucht nochmals das Ganze anzukurbeln. Aber die Luft ist draussen im Schweizer Spiel.

Johan Manzambi, Flügel – Note 4,5

Zeigt einige schöne Dribblings nach seiner Einwechslung.

Keine Noten: Zakaria/75., Itten/84.

Deine Noten

Und welche Note gibst du den Schweizer Nati-Spielern nach dem überzeugenden 4:0 gegen den Kosovo? Lass es uns mit dem Schieberegler wissen.

Ergebnisse

