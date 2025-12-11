bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Livano Comenencia aus Curaçao inspiziert schon mal den WM-Pokal

Livano Comenencia, Verteidiger des FC Zürich, war bei uns im FIFA Museum zu Gast. Nach der sensationellen Qualifikation mit Curaçao für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – als kleinstes Lan ...
Ob Livano Comenencia dem WM-Pokal in den USA noch einmal so nahe kommt?Bild: fifa museum

Underdog aus Curaçao inspiziert schon mal den WM-Pokal

Mit Curaçao gehört Livano Comenencia im nächsten Sommer an der Fussball-WM zu den krassesten Aussenseitern. Den goldenen Pokal für den Weltmeister hat der FCZ-Spieler trotzdem schon einmal aus der Nähe betrachtet.
11.12.2025, 17:2211.12.2025, 17:22

Livano Comenencia hat gerade Zeit. Auf dem Platz fehlt er dem FC Zürich etwa bis Mitte Januar. Der 21-Jährige hat vor wenigen Tagen im Training eine Adduktorenverletzung erlitten.

Der Verteidiger besuchte deshalb am Mittwoch das FIFA-Museum in Zürich. Comenencia kam nicht mit leeren Händen: Er stiftete sein Trikot, in dem er mit dem Nationalteam von Curaçao die WM-Qualifikation geschafft hatte.

Livano Comenencia, Verteidiger des FC Zürich, war bei uns im FIFA Museum zu Gast. Nach der sensationellen Qualifikation mit Curaçao für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – als kleinstes Lan ...
Comenencia überreicht sein Trikot vom entscheidenden 0:0 gegen Jamaika.Bild: fifa museum

Kleinstes Land, das je an einer WM war

«Livanos Trikot steht für ein neues und unglaubliches Kapitel im Weltfussball», sagte Museumsdirektor Marco Fazzone. «Dieses Objekt kurz nach dem Erfolg direkt von ihm zu erhalten, ist ein besonderer Moment für uns.» Es ermögliche der Einrichtung, Curaçaos Durchbruch als Teil der Fussballgeschichte zu bewahren.

Mit rund 150'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Curaçao das kleinste Land, das sich jemals für eine Fussball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Der Inselstaat in der Karibik gehört zum Königreich der Niederlande und setzt weitgehend auf Spieler, die in Europa geboren worden sind. Comenencia kam in Breda zur Welt und war von der U15- bis zur U20-Auswahl niederländischer Nationalspieler.

Diese 5 Länder sorgen an der WM für besondere Farbtupfer

«Wir glauben an uns»

An der WM 2026 bekommt es Curaçao beim Debüt auf dieser Stufe gleich mit dem vierfachen Weltmeister Deutschland zu tun. Danach warten Ecuador und die Elfenbeinküste auf die Mannschaft der Trainerlegende Dick Advocaat.

«Gegen eine Mannschaft wie Deutschland bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, ist etwas, wovon man als Kind träumt», hielt Comenencia fest. Man kenne natürlich die Qualität der Gegenspieler. «Aber wir glauben an uns, werden alles geben und Curaçao mit Stolz vertreten.» (ram)

Ägypten und der Iran wollen nicht, dass ihr WM-Spiel zum «Pride Match» gemacht wird
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Enttäuschung für Aargauer Dildo-Millionär: Curling-Team der Philippinen verpasst Olympia
Lange konnte Amorana-Gründer Alan Frei mit seinem philippinischen Curling-Team vom Olympia-Ticket träumen. Beim entscheidenden Qualifikationsturnier platzte aber der grosse Traum der Asiaten.
Schlussendlich war die Konkurrenz beim Qualifikationsturnier in Kelowna (Kanada) doch zu stark und das Curling-Team der Philippinen verpasst die kommenden Olympischen Spiele, welche in weniger als zwei Monaten in Mailand und Cortina d'Ampezzo stattfinden werden.
Zur Story