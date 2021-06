Sport

UEFA Euro 2020: Österreich schlägt die Ukraine und hilft der Schweiz



Danke, Nachbar! Österreich schlägt die Ukraine und hilft so der Schweiz

Mit gefühlt fünf Jahren Verspätung schafft Österreich Historisches. Dank einem 1:0-Sieg gegen die Ukraine im abschliessenden Gruppenspiel steht das ÖFB-Team erstmals an einer EM-Endrunde in den Achtelfinals.

Dieser Achtelfinal steht bereits fest: Italien – Österreich

Österreich verdiente sich den zweiten Meilenstein an dieser EM mit einem engagierten Start. Am Sonntag vor einer Woche war das Team von Franco Foda zum ersten Sieg an einer EM gekommen, acht Tage später ist ihm auch die erstmalige Teilnahme an einer K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen. Ein Tor von Christoph Baumgartner, der damit zum bislang jüngsten Torschützen dieser EM avancierte, reichte gegen die Ukraine zum Sieg. Als Belohnung winkt nun im Londoner Wembley das Duell mit Italien, dem Gruppensieger von Gruppe A.

Video: SRF

Baumgartner war unbestritten der auffälligste Spieler der ersten halben Stunde. Schon vor jenem Corner, der für Österreich schliesslich Historisches bedeuten würde, stand der 21-Jährige oft im Fokus des österreichischen Offensivspiels. In der 21. Minute spedierte der Offensivspieler der TSG Hoffenheim dann einen Corner David Alabas mit der Schuhsohle aus fünf Metern ins Tor.

«Ich habe jetzt richtig, richtig Kopfschmerzen.»

Der Treffer war zugleich die letzte positiv herausragende Aktion Baumgartners, der sich nach einer guten halben Stunde aufgrund einer Kopfverletzung auswechseln lassen musste, die er sich vier Minuten vor dem 1:0 zugezogen hatte. «Ich habe jetzt richtig, richtig Kopfschmerzen. Aber an so einem Tag nehme ich das gerne in Kauf», sagte der Matchwinner nach Spielschluss. Auf das bevorstehende Kräftemessen mit den bislang makellosen Italienern angesprochen gab sich Baumgartner kampfbetont. «Wir haben jetzt Geschichte geschrieben, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei.»

Video: SRF

Die Ukrainer von Andrej Schewtschenko hatte zum Abschluss der Gruppenphase entgegen den Ankündigungen nicht mit absolutem Willen von Beginn an auf Sieg gespielt. Erst das 0:1 hauchte etwas Offensivdrang in die ukrainischen Beine. Acht Minuten nach dem Rückstand kam Jarmolenko nach einem Abpraller dem Ausgleich am nächsten. Insgesamt erinnerte das ukrainische Spiel aber zu selten an das gewohnte Bild der Gelben mit offensiv ausgerichtetem Ballbesitz-Fussball.

Dass Österreich, das an der EM 2016 als Geheimtipp gehandelt worden ist, damals aber sieg- und glanzlos scheiterte, die Gruppenphase mit fünf Jahren Verspätung erstmals übersteht, ist eine gute Neuigkeit für die Schweiz. Im Kampf um einen der vier Achtelfinal-Plätze für die besten Gruppendritten hat die Schweiz die Ukraine mit ihren lediglich drei Punkten so auf Distanz gehalten. (abu/sda)

Ukraine - Österreich 0:1 (0:1)

Bukarest. - 10'472 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tor: 21. Baumgartner (Alaba) 0:1.

Ukraine: Buschtschan; Karawajew, Sabarni, Matwijenko, Mykolenko (85. Besedin); Sydortschuk; Jarmolenko, Schaparenko (68. Marlos), Sintschenko, Malinowski (46. Zygankow); Jaremtschuk.

Österreich: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Xaver Schlager, Laimer (72. Ilsanker), Grillitsch; Baumgartner (32. Schöpf), Sabitzer; Arnautovic (90. Kalajdzic).

Bemerkungen: Ukraine ohne Subkow (verletzt). Österreich ohne Lazaro (verletzt). (abu/sda)

