Portugiesische Fans im Stadion in Frankfurt. Bild: keystone

Eklat an der EM: Fan im Stadion von mehreren Ordnern verprügelt

Drastischer Gewaltausbruch am Rande des Portugal-Spiels. Ordner haben zwei Männer festgesetzt. Einer von ihnen wird gleich von mehreren Security-Angestellten verprügelt.

Christoph Cöln / t-online

Ein Artikel von

Am Rande des Spiels der portugiesischen Fussball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen Slowenien ist es offenbar zu einer Eskalation in der Arena in Frankfurt gekommen. Ein Video, das die portugiesische Sportfachzeitung «Record» auf der Plattform X postete, soll zeigen, wie Sicherheitsbedienstete in einem Zugang der Frankfurter EM-Arena brutal auf einen Fan einprügeln.

Zu sehen ist, wie offenbar drei Ordner den Mann, der mit schwarzer Hose und einem weissen T-Shirt bekleidet ist, festhalten. Sie haben ihm die Arme mit einem Sicherheitsgriff hinter dem Rücken fixiert. Nun kommt ein weiterer Ordner von vorn und versetzt dem Mann Faustschläge gegen den Kopf. Der Mann versucht, sich zu wehren, dabei fällt er zu Boden.

Weitere Sicherheitskräfte kommen hinzu und prügeln auf den Stadionbesucher ein. Zwei der Ordner traktieren den auf dem Boden liegenden Mann anschliessend mit Fusstritten gegen den Kopf und Faustschlägen in den Bauch.

Auf dem Handyvideo, das wohl von einem Zuschauer auf einer der Tribünen neben dem Eingang aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie ein weiterer Mann von Ordnern zu Boden gedrückt wird. Er trägt ein rotes T-Shirt und hat offenbar die Hände hinter dem Rücken gefesselt.

Authentizität konnte bislang nicht bestätigt werden

Die Bilder zeugen von einer drastischen Eskalation der Gewalt. Was im Vorfeld des 17-sekündigen Videoschnipsels vorgefallen war, ist unklar. Ebenso, welchen Fanblöcken die beiden Männer zuzurechnen sind. Portugal-Fans tragen gerne rote T-Shirts, die Anhänger der Slowenen weisse Oberteile.

Die Authentizität des Videos konnte bislang nicht überprüft werden. Eine Reaktion der Uefa zu dem Vorfall ist nicht bekannt.

Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo gewann die Partie erst im Elfmeterschiessen mit 3:0. Portugals Torhüter Diego Costa hatte drei Strafstösse gehalten, Ronaldo noch im laufenden Spiel einen Elfmeter verschossen.