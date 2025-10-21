Vincent Kompany verlängert beim FC Bayern für zwei Jahre. Bild: keystone

Für zwei weitere Jahre: FC Bayern verlängert vorzeitig mit Trainer Vincent Kompany

Bayern München will den Weg mit Trainer Vincent Komapny langfristig gehen. Das Arbeitspapier des Belgiers wurde vorzeitig verlängert.

Er bleibt bis Juni 2029: Vincent Kompany. Der Trainer des FC Bayern hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das gab der Klub am Dienstagmorgen bekannt. Das bisherige Arbeitspapaier wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

Kompany selbst sagt zu der Verlängerung: «Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe.»

Er fügt an: «Bisher war es eine grossartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern.» Kompany kam im Juli des vergangenen Jahres zum Verein an die Isar und hat mit den Münchnern in der vergangenen Saison die Meisterschaft geholt. Auch aktuell sieht es für die Bayern gut aus: Sie stehen mit fünf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Bayerns Präsident Herbert Hainer betont: «Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher grossartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern». Hainer erklärt zudem, dass Vincent Kompany eine grosse Wertschätzung geniesse.

Auch Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender, fand lobende Worte: «Vincent Kompany hat den Spass zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fussball spielt.» Das zeigt sich auch an Stürmer Harry Kane, der in der vergangenen Saison der beste Torschütze der Liga war und auch in dieser Saison die Liste mit bisher 12 Treffern anführt. (riz/tonline)