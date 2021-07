Rashford mit emotionalem Statement: «Hatte das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben»

Marcus Rashford war einer von drei Engländern, dem im EM-Final gegen Italien im Penaltyschiessen die Nerven versagten. Der Engländer wurde in der 120. Minute eigens dafür eingewechselt, um vom Punkt anzutreten, doch der 23-jährige Stürmer von Manchester United traf nur den Pfosten.

Neben Rashford scheiterten auch Jadon Sancho und Bukayo Saka. Alle drei Spieler wurden anschliessend im Internet Opfer von massiven rassistischen Beleidigungen, dass selbst Premierminister Boris Johnson dazu Stellung nahm.

Am Montagabend hat sich nun auch Marcus Rashford in den sozialen Medien geäussert. In einem emotionalen Statement erzählt er von mangelndem Selbstvertrauen, dem riesigen Druck und seiner Herkunft.