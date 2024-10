Wird Ruben Amorim neuer Trainer von Manchester United? Bild: keystone

Es gibt einen grossen Favoriten – die Kandidaten für den freien Trainerstuhl in Manchester

Seit gestern ist Manchester United auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es gibt mit Ruben Amorim bereits einen Topkandidaten, welcher aktuell Sporting Lissabon trainiert. Doch wer ist der Portugiese überhaupt und wer wird sonst noch als Nachfolger von Erik ten Hag gehandelt?

Mehr «Sport»

Nach über zwei Jahren hat sich Manchester United vom niederländischen Trainer Erik ten Hag getrennt. Der viel gescholtene Trainer stand schon lange in der Kritik und auch diese Saison kam der Wagen nicht ins Rollen. Aktuell stehen die Red Devils nur auf dem 14. Tabellenrang. In der Europa League wartet United noch auf den ersten Sieg.

Erik Ten Haag ist seit Montag nicht mehr Trainer von Manchester United. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Vorübergehend übernimmt Ten Hags Landsmann Ruud van Nistelrooy. Seit Beginn der neuen Saison war der ehemalige Stürmer als Assistenztrainer bei Manchester im Einsatz. Es gibt schon einige Namen, welche rund um das Old Trafford kursieren. Ein Topfavorit für die Nachfolge Ten Hags hat sich bereits herauskristallisiert.

Ebenso sorgte der Ballon-d'or gestern für Aufregung: Ein demütiger Gewinner und Real wie im Kindergarten – die Ballon-d'Or-Reaktionen

Der Topfavorit

Gemäss mehreren britischen Medien steht eine Einigung mit Ruben Amorim kurz bevor. Der Portugiese, welcher aktuell bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht, besitzt in seinem laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel von ungefähr zehn Millionen Euro. Es sollen bereits Gespräche geführt worden sein und Amorim kann sich den Wechsel nach England gut vorstellen. Im Sommer wurde Amorim schon mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht, diese entschieden sich schlussendlich für Arne Slot.

Aktuell hat Amorim in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Bild: www.imago-images.de

Amorim verbrachte beinahe seine ganze Spielerkarriere in Portugal. Im Sommer 2015 wechselte der heute 39-Jährige zum katarischen Verein Al-Wakrah SC. In seiner Laufzeit bestritt der ehemalige Nationalspieler über 150 Spiele für Benfica Lissabon und wurde mit Benfica dreimal portugiesischer Meister. Für die Nationalmannschaft bestritt Amorim insgesamt 14 Spiele und nahm an den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 teil.

Als Spieler war Amorim die meiste Zeit bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Bild: www.imago-images.de

Die Trainerkarriere startete für Amorim alles andere als erfreulich. Als er im Jahr 2018 den portugiesischen Drittligisten Casa Pia übernahm, tat er dies ohne gültige Trainerlizenz. Aufgrund dieses Vergehens wurden dem Verein sechs Punkte abgezogen und Amorim vorübergehend gesperrt. Die Strafe wurde nachträglich aufgehoben, aber der Portugiese trat trotzdem zurück.

Im Dezember 2019 folgte das erste Engagement in der obersten portugiesischen Liga. Bei Sporting Braga war Amorim so erfolgreich, dass nur gerade nach drei Monaten der Wechsel zu Sporting Lissabon folgte.

Seit über vier Jahren ist Amorim nun bei Sporting Lissabon im Amt. Der Punkteschnitt von 2,27 Punkten pro Spiel ist ein phänomenaler Wert. In der letzten Saison feierte Sporting den zweiten Meistertitel seit dem Amtsantritt von Amorim. Auch in dieser Spielzeit läuft es für den 20-fachen portugiesischen Meister nach Plan. In den bisherigen neun Spielen konnte jedes Spiel gewonnen werden, und das mit dem dominanten Torverhältnis von 30:2. Auch in der Champions League hat Lissabon noch alles in der eigenen Hand. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden steht das Team von Ruben Amorim aktuell auf dem achten Rang.

Amorim bevorzugt die 3-4-3 Formation und gilt als hervorragender Kommunikator. Der portugiesische Fussballexperte Tom Kundert wurde von der Daily Mail wie folgt zitiert: «In Pressekonferenzen ist er zum Beispiel sehr offen und gibt auf alle Fragen – auch auf die dummen – eine informative Antwort.» Der Portugiese strahlt gemäss Kundert auch eine bemerkenswerte Fröhlichkeit aus, selbst wenn er unter Druck steht.

Der Erfolgstrainer liefert offensiven und unterhaltsamen Fussball und bleibt auch in den seltenen schwierigen Situationen bei Sporting stets ruhig und lenkt die Aufmerksamkeit weg vom Team.

Der Umgang von Amorim mit den Medien wird aufrichtig geschätzt. Bild: keystone

Die Fans in Lissabon sind so begeistert von ihrem talentierten Trainer, dass es sogar separate Fanseiten gibt, welche Countdowns für die nächste Pressekonferenz setzen. Doch kann Amorim auch ausserhalb seines Heimatlandes überzeugen und seinen bisher eher kleineren Namen ausserhalb von Portugal bekannter machen?

Die weiteren Kandidaten

Ein Trainer, welcher aktuell ohne Verein da steht, ist der ehemalige Barcelona-Coach Xavi Hernandez. Bereits vor der Entlassung von Ten Hag wurde mit der spanischen Legende Kontakt aufgenommen. Für Gerüchte sorgte ausgerechnet Xavis Frau Nuria Cunillera. In einer Instagramstory, welche mittlerweile nicht mehr online ist, sah man den Sohn der beiden im Trikot von Manchester United.

Xavi war bis im Sommer 2024 bei Barcelona im Amt und ist seither vereinslos. Nach Informationen des Sportmagazins GOAL möchte Xavi das Amt nicht übernehmen und erst einmal ein Jahr Pause machen.

Xavi wird wahrscheinlich nicht der neue Trainer von United. Bild: keystone

Als weitere heisse Option wird Gareth Southgate gehandelt. Der langjährige englische Nationaltrainer ist nach der letzten Europameisterschaft zurückgetreten und war bei den Three Lions trotz ausbleibender Titel und wenig attraktivem Fussball erfolgreich und erreichte zweimal das Finale der Europameisterschaft.

Der aktuelle Trainer von Brentford Thomas Frank wurde ebenfalls oft als möglicher Nachfolger von Ten Haag gehandelt. Doch an der Pressekonferenz vor dem EFL Cupspiel gegen Sheffield Wednesday sagte Frank öffentlich, dass er Brentford aktuell nicht verlassen möchte.

Ein Deutscher wird momentan ebenso mit dem Trainerstuhl in Manchester in Verbindung gebracht. Edin Terzic äusserte erst kürzlich, dass er für eine neue Aufgabe bereit sei. Nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund hat sich Terzic gut erholt und wurde bereits mehrfach mit dem englischen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

In der Champions League verpasste Dortmund den grossen Erfolg nur knapp. Bild: keystone

Die Vereinslegenden

Eine Möglichkeit, welche weiterhin im Raum steht, ist, dass die aktuelle Interimslösung Ruud van Nistelrooy fix als Trainer bei Manchester übernehmen wird. Bei PSV Eindhoven sammelte van Nistelrooy in der Saison 2022/2023 bereits erste Erfahrungen als Trainer.

Eine Manchester-United-Legende, welche aktuell ordentliche Trainerleistungen in der zweithöchsten englischen Liga zeigt, ist Michael Carrick. Aktuell steht Carrick bei Middlesbrough unter Vertrag und ist nur einen Punkt von einem Playoffplatz entfernt. Bereits im Jahr 2021 war der langjährige Unitedspieler für drei Spiele als Interimscoach an der Seitenlinie der Red Devils und fungierte davor als Assistenztrainer von Ole Gunnar Solskjaer.

Michael Carrick (links) und Wayne Rooney stehen aktuell in der zweiten englischen Liga an der Seitenlinie. Bild: www.imago-images.de

Eine grosse Sensation wäre die Verpflichtung von Wayne Rooney. Aktuell trainiert Rooney die Plymouth Argyle, welche in der zweiklassigen Championship spielen. Das Team steckt allerdings mitten im Abstiegskampf, und auch sonst hatte der Engländer in seiner bisherigen Trainerkarriere wenig Erfolge zu verzeichnen. Die Verpflichtung käme einem Wunder gleich.