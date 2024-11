ManUtd feiert Spektakelsieg gegen Bodö/Glimt – Lugano schlägt Gent

Für die Fans von Bodö/Glimt war der Ausflug ins Old Trafford ein Highlight. Bild: keystone

ManUtd feiert Spektakelsieg – Lugano schlägt Gent

Die wichtigsten Partien der Europa League und der Conference League vom Donnerstag.

Conference League

St.Gallen – Backa Topola 2:2

Lugano – KAA Gent 2:0

Der FC Lugano hat sich das Überwintern in der Conference League so gut wie gesichert. Die Tessiner feierten im Heimspiel in Thun gegen die Belgier von Gent mit 2:0 den dritten Sieg im vierten Spiel.

Von Beginn weg war der Super-League-Zweite bereit für die Zweikämpfe und spielte mit viel Intensität. Das 1:0 fiel schon nach sechs Minuten nach einem präzisen Angriff über nur drei Stationen, den Hicham Mahou erfolgreich abschloss.

Die Kollegen feiern Torschütze Hicham Mahou. Bild: keystone

Gent (mit dem eine gute Stunde lang eingesetzten Schweizer U21-Nationalspieler Franck Surdez) kam nach der Pause besser ins Spiel und wurde in den letzten gut 20 Minuten für die Tessiner bedrohlich. Lugano-Keeper Amir Saipi musste mehrmals eingreifen. Am brenzligsten wurde es, als der Israeli Omri Gandelman perfekt lanciert alleine vor Saipi abschliessen konnte. Sein Schuss fiel aber zu zentral aus.

Lugano überstand die finale Druckphase der in der heimischen Liga sechstplatzierten Belgier ohne Schaden und machte durch Ousmane Doumbias 2:0 in der 86. Minute alles klar.

Spätestens jetzt sind für das Team von Mattia Croci-Torti alle Lichter auf Grün, was das Weiterkommen betrifft. Die letzten zwei Partien bestreitet Lugano gegen Legia Warschau, das noch keinen Punkt abgegeben hat, und die Zyprioten von Paphos. Ein Platz in den Top 8 und damit der direkte Einzug in die Achtelfinals liegt im Bereich des Möglichen.

Lugano – Gent 2:0 (1:0)

Thun. - 2672 Zuschauer. - SR Jorgji (ALB).

Tore: 6. Mahou 1:0. 86. Doumbia 2:0.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela; Grgic, Mahmoud (71. Doumbia); Steffen (91. Mai), Bislimi (91. Dos Santos), Mahou (71. Cimignani); Vladi (63. Przybylko).

Gent: Schmidt; Samoise (87. Brown), Watanabe, Trunarigha, Araujo; Delorge-Knieper, Ito, Kums (66. Gandelman); Surdez (66. Varela), Gudjohnsen, Sonko (77. Dean).

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani und Hajdari (beide gesperrt). Verwarnungen: 31. Gudjohnsen. 49. Torunarigha. 60. Valenzuela. 69. Saipi. 71. Mahou. 73. Bislimi. 75. Watanabe. 80. Dean.

Heidenheim – Chelsea 0:2

Der Aussenseiter aus der Bundesliga zeigte eine engagierte Leistung, aber am Ende setzte sich trotzdem der Favorit durch. Chelsea, nach vier Spielen noch makellos, gewann dank der Tore von Christopher Nkunku (58.) und Mykhailo Mudryk (86.) mit 2:0. Der 1. FC Heidenheim wird zum Abschluss der Ligaphase letzter Gegner St.Gallens sein.

Astana – Vitoria Guimarães 1:1

Der nächste Gegner des FC St.Gallen, Vitoria Guimarães (12. Dezember in St.Gallen), kam in Kasachstan nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Portugiesen und der FC Astana trennten sich 1:1, weil Joker Jesus Ramirez in der 89. Minute Vitorias Ausgleich erzielen konnte. Das Tor war zugleich der Auftakt in eine hitzige Nachspielzeit mit fünf gelben Karten; insgesamt zückte der Schiedsrichter diese sogar neun Mal.

Europa League

Manchester United – Bodö/Glimt 3:2

Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ruben Amorim feierte Manchester United den ersten Sieg. Es war ein hart umkämpfter, denn nach der Blitzführung durch Alejandro Garnacho nach bloss 48 Sekunden mussten die «Red Devils» einen Rückstand wenden.

Garnacho (Mitte) bringt ManUtd mit der ersten Chance in Front. Bild: keystone

Hakon Evjen nach einer tollen Kombination (19.) und Philip Zinckernagel nach einem schnellen Angriff (23.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:1-Führung der Gäste aus Norwegen.

Mit dem Pausenpfiff glich Rasmus Höjlund die Partie aus, sehenswert nahm er eine Flanke mit links an und vollendete volley mit rechts. Fünf Minuten nach der Pause stand der Däne hauchdünn nicht im Abseits, um den 3:2-Siegtreffer zu markieren.

Manchester United – Bodö/Glimt 3:2 (2:2)

SR Visser (BEL). - Tore: 1. Garnacho 1:0. 19. Evjen 1:1. 23. Zinckernagel 1:2. 45. Höjlund 2:2. 50. Höjlund 3:2.

Lazio Rom – Ludogorez Rasgrad 0:0

Nach vier Siegen liess Lazio Rom erstmals Punkte liegen. Gegen Ludogorez Rasgrad stimmte vieles, aber nicht die Genauigkeit im Abschluss. Bei den bulgarischen Gästen kam der Schweizer EM-Held Kwadwo Duah nach 68 Minuten auf den Platz. Er konnte nichts daran ändern, dass Rasgrad ohne einen Schuss aufs Tor blieb.

Lazio Rom – Ludogorez Rasgrad 0:0

Bemerkungen: Ludogorez Rasgrad mit Duah (ab 68.).

Midtjylland – Eintracht Frankfurt 1:2

Im fünften Spiel feierte Eintracht Frankfurt seinen vierten Sieg. Matchwinner war wieder einmal mehr der in dieser Saison überragende Omar Marmoush. Nach 57 Minuten verwertete der Ägypter einen Handspenalty zum 2:1-Siegtreffer. Bei den Gastgebern aus Dänemark spielte der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu durch.

Midtjylland – Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

SR Pawson (ENG). - Tore: 7. Larsson 0:1. 49. Collins (Eigentor) 1:1. 57. Marmoush (Penalty) 1:2. - Bemerkungen: Mbabu. Frankfurt ohne Amenda (verletzt).

Tottenham – AS Roma 2:2



Der 35-jährige Mats Hummels rettete der Roma einen Punkt. Das kam unerwartet, konnte sich der deutsche Verteidiger doch bislang an seinem neuen Arbeitsort nicht durchsetzen. Hummels traf in der 91. Minute.

Braga – Hoffenheim 3:0 (2:0)

SR Pajac (CRO). - Tore: 2. Bruma 1:0. 8. Fernandes 2:0. 95. Vitor Carvalho 3:0.

