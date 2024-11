Youngster Corsin Konietzke schoss sein erstes Tor bei den Profis. Bild: keystone

St.Gallen müsste siegen, tut es aber nicht – gegen Backa Topola reicht es bloss zum Remis

Der FC St.Gallen macht im Heimspiel der Conference League gegen Backa Topola zu wenig aus seiner Überlegenheit und muss sich mit einem 2:2 begnügen. Das Weiterkommen im Europacup wird nun sehr schwierig.

Mehr Zielstrebigkeit und Effizienz hatte St.Gallens Trainer Enrico Maassen nach dem torlosen Remis am Wochenende gegen Yverdon gefordert. Direkt und entschlossen agierten die St.Galler gegen die serbischen Gäste – aber die Chancenverwertung blieb ungenügend.

Aus den vielen guten Aktionen hätte mehr herausspringen müssen als nur die Treffer von Moustapha Cissé zum 1:0 (31.) und Corsin Konietzke zum 2:2 (65.).

2:2 St.Gallen: Corsin Konietzke (65.). Video: SRF

«Es lag mehr drin. Ich denke, wir hätten die drei Punkte verdient.» Corsin Konietzke, Torschütze zum 2:2 srf

Auf der Gegenseite machte Backa Topola, das vor drei Wochen Lugano daheim mit 4:1 abgefertigt hatte, aus fast jeder Torchance einen Treffer. Milos Pantovic traf wie gegen Lugano doppelt. Beide Male, in der 40. und in der 53. Minute, spielte sich der Zehnte der serbischen Liga gar einfach durch die Abwehr der St.Galler. In der Schlussphase hätte Backa Topola beinahe nochmals zugeschlagen, aber Goalie Lawrence Ati Zigi parierte gegen Aleksandar Cirkovic zweimal stark.

Die guten Möglichkeiten der Gäste zum Schluss hin wogen nicht schwer gegenüber den Chancen, die St.Gallen sich herausspielte, unter anderem ein Pfostenschuss des bis zu seiner Auswechslung immer gefährlichen Christian Witzig. Die Offensive von Grünweiss wusste trotz der ungenügenden Effizienz auch in Abwesenheit des verletzten Willem Geubbels zu gefallen. Cissé schoss seinen ersten Treffer seit fast vier Monaten und der 18-jährige Konietzke das erste Tor im 21. Match als Profi.

Immerhin hält das 2:2 den FCSG im Rennen um einen Platz in den Sechzehntelfinals. In den letzten beiden Runden am 12. und 19. Dezember wird er allerdings punkten müssen. Die Aufgaben werden nicht einfacher als am Donnerstagabend: Es warten daheim die Portugiesen von Vitoria Guimarães und auswärts der Bundesligist Heidenheim.

«Es werden sicher zwei harte Spiele gegen absolute Favoriten, aber ich traue uns etwas zu. Ein Sieg könnte zum Weiterkommen reichen.» Lukas Görtler, FCSG-Captain srf

Die Highlights der Partie. Video: SRF

St.Gallen – Backa Topola 2:2 (1:1)

15'200 Zuschauer. - SR Pignard (FRA).

Tore: 31. Cissé 1:0. 40. Pantovic 1:1. 53. Pantovic 1:2. 65. Konietzke 2:2.

St.Gallen: Ati Zigi; Vandermersch, Diaby, Vallci, Okoroji; Görtler, Stevanovic, Konietzke (90. Ruiz); Toma (74. Csoboth), Witzig (70. Mambimbi); Cissé (70. Akolo).

Backa Topola: Ilic; Jovanovic, Djordjevic, Stevanovic, Petrovic; Djakovac, Pejic, Stanic (85. Lazetic); Banjac (66. Milosavljevic), Pantovic, Cirkovic (89. Sos).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Fazliji, Karlen, Nuhu, Geubbels und Milosevic. 51. Pfostenschuss von Witzig. Verwarnungen: 17. Petrovic. 52. Vandermersch. 56. Görtler. 65. Ilic. 96. Lazetic.

