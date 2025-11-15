Breel Embolo gehört jetzt zu den Top 10 der ewigen Nati-Torschützenliste

Embolo gehört jetzt zu den Top 10 der ewigen Nati-Torschützenliste
Im Stade de Genève läuft die 12. Minute. Dan Ndoye setzt sich am rechten Flügel energisch durch, flankt den Ball scharf vors Tor. Breel Embolo schaltet schneller als die drei schwedischen Gegenspieler in seiner Nähe und bringt die Schweiz mit einem präzisen Schuss 1:0 in Führung:
Dieser Treffer bringt Breel Embolo in die Top 10 der ewigen Torschützenliste der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Bislang lag der 28-jährige Stürmer von Stade Rennes gleichauf mit einer der grössten Nati-Legenden überhaupt: Stéphane Chapuisat.
«Chappi» brachte es in 103 Länderspielen auf 21 Tore. Unter anderem traf der Stürmerstar von Borussia Dortmund beim 4:1-Sieg gegen Rumänien an der WM 1994, dem ruhmreichsten Erfolg seiner Generation. Im Pontiac Silverdome von Detroit brachte Chapuisat die Schweiz mit seinem Tor zum 2:1 auf die Siegerstrasse, danach traf Adrian Knup noch zwei Mal. Embolo hofft darauf, an der WM 2026, die wiederum in den USA (und in Kanada und Mexiko) stattfindet, ebenfalls zu treffen.
Die erfolgreichsten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft
1. Alex Frei
42 Tore in 84 Spielen
2. Kubilay Türkyilmaz
34 Tore in 62 Spielen
und
Max «Xam» Abegglen
34 Tore in 68 Spielen
4. Xherdan Shaqiri
32 Tore in 125 Spielen
Die schönsten Shaqiri-Tore:
5. André «Trello» Abegglen
29 Tore in 52 Spielen
und
Jacky Fatton
29 Tore in 53 Spielen
7. Adrian Knup
25 Tore in 48 Spielen
und
Haris Seferovic
25 Tore in 93 Spielen
9. Josef «Seppe» Hügi
22 Tore in 34 Spielen
und
Charles «Kiki» Antenen
22 Tore in 34 Spielen
und
Breel Embolo
22 Tore in 82 Spielen
Ein weiterer Treffer gelang Embolo gegen Schweden nicht mehr. Die Schweiz gewann trotzdem mit 4:1 – auch, weil Embolo den Penalty herausholte, den Granit Xhaka zum 2:1 verwertete. Dan Ndoye und Johan Manzambi schossen die weiteren Tore für Murat Yakins Auswahl.