Österreich der WM ganz nah – auch Spanien und Belgien so gut wie durch

epa12528317 Marko Arnautovic (R) of Austria celebrates with teammate Christoph Baumgartner after scoring his second goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Cyprus and Austria in Limas ...
Christoph Baumgartner zeigt auf Österreichs Matchwinner: Marko Arnautovic.Bild: keystone

Österreich der WM ganz nah – Spanien und Belgien so gut wie durch

Spanien und Belgien müssen den letzten Spieltag der WM-Qualifikation abwarten, um sich offiziell das Ticket für die WM 2026 zu sichern. Österreich kann hoffen, es bereits heute zu schaffen.
15.11.2025, 20:1115.11.2025, 20:15

Gruppe C

Gruppe E

Georgien – Spanien 0:4

Europameister Spanien erfüllte die Pflicht ohne Mühe. Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi und Ferran Torres sorgten für den diskussionslosen 4:0-Sieg in Tiflis. Weil aber die Türkei gegen Bulgarien (2:0) durch einen Penalty von Hakan Calhanoglu und ein Eigentor ebenfalls gewann, könnte der erste Verfolger theoretisch noch an den Spaniern vorbeiziehen.

Spain&#039;s Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his side&#039;s first goal during a World Cup 2026 group E qualifying soccer match between Georgia and Spain in Tbilisi, Georgia, Saturday, Nov. 1 ...
Küsschen fürs Handgelenk: Oyarzabal feiert eines seiner Tore.Bild: keystone

Dafür wäre am Dienstag in Sevilla allerdings ein türkischer Sieg mit sieben Toren Unterschied nötig. Nicht nur, weil Spanien bisher in der Qualifikation noch gar kein Tor zugelassen hat, ist das ein unvorstellbares Szenario.

Georgien – Spanien 0:4 (0:3)
Tiflis. - SR Bastien (FRA). - Tore: 11. Oyarzabal (Penalty) 0:1. 22. Zubimendi 0:2. 34. Torres 0:3. 63. Oyarzabal 0:4.

Türkei – Bulgarien 2:0 (1:0)
Bursa. - SR Walsh (SCO). - Tore: 18. Calhanoglu (Penalty) 1:0. 84. Tschernev (Eigentor) 2:0.

Gruppe H

Zypern – Österreich 0:2

Für Österreich rückte die erste WM-Teilnahme seit 1998 ein weiteres Stück näher. Das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick sicherte sich mit dem 2:0 auf Zypern im schlechtesten Fall die Playoffs.

epa12528394 Players of Austria celebrate in front of their fans after winning the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Cyprus and Austria in Limassol, Cyprus, 15 November 2025. EPA/SAKIS SAVVIDES
Rot-weiss-rot in Ekstase.Bild: keystone

Der 36-jährige österreichische Rekordspieler und -torschütze Marko Arnautovic traf doppelt und steht jetzt bei 47 Treffern in 129 Länderspielen. Bei einem Punktverlust von Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien am späteren Abend stünde die WM-Teilnahme der Österreicher definitiv fest.

Gruppe J

Kasachstan – Belgien 1:1

Belgien hat die vorzeitige WM-Qualifikation verpasst. Durch das 1:1 in Astana könnte Nordmazedonien am letzten Spieltag noch an den «Diables Rouges» vorbeiziehen.

Dastan Satpajew spielte aus Sicht der Belgier den Spielverderber. Der 17-jährige Stürmer, der im kommenden Sommer von Kairat Almaty zum FC Chelsea wechseln wird, sorgte für die frühe Führung der Kasachen. Hans Vanaken traf kurz nach der Pause nur noch zum Ausgleich.

Der Fehltritt dürfte für Belgien ohne Konsequenzen bleiben. Mit einem Sieg am Dienstag gegen das noch punktelose Liechtenstein holen sie das WM-Ticket.

Kasachstan – Belgien 1:1 (1:0)
Astana. - SR Rumsas (LTU). - Tore: 9. Satpajew 1:0. 48. Vanaken 1:1. - Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Tschesnokow (Kasachstan).

(ram/sda)

Die Spiele vom Freitag:

Woltemade erlöst Deutschland in Luxemburg – Niederlande lassen Tür für Polen minim offen
Mehr Fussball:
Kloten in Rappi voraus – alle Spiele der National League im Liveticker
