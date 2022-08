Antreiber und Torschütze: Zürichs Routinier Blerim Dzemaili sorgte für die Wende. Bild: keystone

FCZ mit Heimsieg im Exil ++ YB unterliegt Anderlecht ++ Basel verliert in Sofia

Nur eines der drei verbliebenen Schweizer Teams im Europacup feiert in den Playoff-Hinspielen einen Erfolg. Der Meister Zürich reist mit einem 2:1-Heimsieg ins Rückspiel zu den Hearts nach Schottland. Derweil müssen sich YB und der FC Basel nach Niederlagen steigern, wenn sie es in die Conference League schaffen wollen.

FC Zürich – Heart of Midlothian 2:1

Der FC Zürich reist in den Playoffs zur Europa League mit einem minimalen Vorsprung ins Rückspiel bei den Heart of Midlothian. Die Zürcher gewinnen in St.Gallen trotz Überlegenheit nur mit 2:1.

Innerhalb von nicht einmal drei Minuten schoss der FCZ im St.Galler Exil mehr Tore als in fünf Super-League-Partien zusammen. In der 32. Minute traf Adrian Guerrero per Volley nach einem Abschlag von Yanick Brecher und missglücktem Kopfball eines schottischen Verteidigers, in der 34. hämmerte Blerim Dzemaili eine abgelenkte flache Hereingabe von Guerrero aus zwölf Metern ins Netz.

Die beiden Treffer des FC Zürich. Video: SRF

167 Sekunden quetschten sich zwischen die beiden Treffer des FCZ, bei dem Donis Avdijaj und Bogdan Wjunnyk einen Zweiersturm bildeten und Aussenläufer Guerrero sich dank der Dreierkette in der Abwehr schön entfalten konnte. Entgegen dem Spielverlauf lagen die Zürcher vor dem Doppelschlag aber in Rückstand. Und das, obwohl die Hearts offensiv noch kaum in Erscheinung getreten waren.

Im anfangs strömenden Regen profitierte Schottlands drittstärkste Kraft nach 20 Minuten vom einem unnötigen Foul von Ole Selnaes. Der Norweger trat seinem Gegenspieler in einer nicht allzu gefährlichen Szene im Strafraum auf den Fuss, Lawrence Shankland versenkte den fälligen Penalty. Dabei waren die Hearts vor und nach dieser Szene primär mit Abwehrarbeit beschäftigt.

Shankland bringt die Hearts in Führung. Video: SRF

Gemessen an den Stärkeverhältnissen – die Hearts wurden erst spielbestimmend, als sich der FCZ zurückzog – holte der FCZ zu wenig heraus aus seiner Überlegenheit, zumal die Defensive des Gegners bereits nach sieben Minuten durch eine Verletzung geschwächt wurde. Die letzte Chance zu einem weiteren Tor aus einer Vielzahl an vielversprechenden Möglichkeiten liess der eingewechselte Fabian Rohner nach einem gefährlichen Konter in der 90. Minute ungenutzt.

Beruhigend ist das Ein-Tore-Polster für den FCZ trotz der Überlegenheit kaum. Vor heimischem Anhang dürfte von den Hearts mehr Offensivgefahr ausgehen. Das Rückspiel findet am Donnerstag nächster Woche in Edinburgh statt.

Zürich - Heart of Midlothian 2:1 (2:1)

St.Gallen. - 7958 Zuschauer. - SR Frankowski (POL).

Tore: 22. Shankland (Foulpenalty) 0:1. 32. Guerrero 1:1. 34. Dzemaili 2:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Mets (83. Aliti); Boranijasevic, Dzemaili (74. Conde), Selnaes, Marchesano, Guerrero; Wjunnyk (70. Rohner), Avdijaj (70. Gnonto).

Heart of Midlothian: Gordon; Atkinson (46. Michael Smith), Kingsley, Halkett (7. Sibbick), Rowles; McKay, Haring (70. Boyce), Devlin, Cochrane; Shankland (93. Ginnelly), Grant (69. Forrest).

Bemerkungen: Zürich komplett, Heart of Midlothian ohne Baningime. Verwarnungen: 21. Marchesano (Reklamieren). 47. Guerrero (Foul). 86. Sibbick (Foul). 92. Michael Smith (Foul).

YB – RSC Anderlecht 0:1

0:1 Anderlecht: Hannes Delcroix (57.). Video: SRF

Young Boys - Anderlecht 0:1 (0:0)

18'363 Zuschauer. - SR Stavrev (MKD).

Tor: 57. Delcroix 0:1.

Young Boys: von Ballmoos; Blum (71. Rüegg), Ali Camara, Zesiger, Lefort (65. Garcia); Sierro (65. Rrudhani), Niasse, Moumi Ngamaleu (65. Nsame); Rieder; Itten, Elia (77. Ugrinic).

Anderlecht: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Delcroix; Murillo, Verschaeren, Trébel (46. Kana), Arnstad (92. Esposito), Amuzu (82. Sadiki); Silva (82. Olsson), Stroeykens (64. Raman).

Bemerkungen: Young Boys ohne Benito, Lustenberger (beide verletzt) und Lauper (rekonvaleszent). 60. Lattenschuss von Rieder. Verwarnungen: 42. Murillo (Unsportlichkeit). 63. Blum (Foul). 75. Zesiger (Unsportlichkeit). 87. Olsson (Foul). 92. Arnstad (Unsportlichkeit).

ZSKA Sofia – FC Basel 1:0

ZSKA Sofia - Basel 1:0 (0:0)

SR Strukan (CRO).

Tor: 70. Lopez (Eigentor) 1:0.

ZSKA Sofia: Busatto; Turizov, Mattheij, Koch, Petrov; Youga; Jomov (68. Tufegdzic), Vion (83. Geferson), Lindseth, Mauricio; Moreno Alvarez (59. Bamba).

Basel: Hitz; Lopez, Adams Nuhu, Comas, Pelmard; Diouf, Burger (80. Szalai); Ndoye, Frei, Millar; Amdouni.

Bemerkungen: Basel ohne Zeqiri, Augustin, Essiam und Sène (alle verletzt). Verwarnungen: 22. Adams Nuhu (Handspiel). 30. Amdouni (Foul). 74. Turizov (Foul). 81. Diouf (Foul). 82. Vion (Foul). 85. Lopez (Foul). (ram/mom/sda)