Ittens Traumtor der Marke Zlatan reicht YB für drei Punkte bei GC

Die Young Boys reagieren auf die Niederlage vom Mittwoch in St.Gallen und kommen mit wenig spielerischem Aufwand zum 1:0 bei den Grasshoppers. Cedric Itten sorgt für den Höhepunkt.

Gleich auf acht Positionen veränderte YB-Trainer Raphael Wicky seine Startformation nach der Niederlage in der Ostschweiz und vor dem zweiten Champions-League-Auftritt am Mittwoch bei Roter Stern Belgrad. Zu den Neuen gehörte Cedric Itten, der einzige Torschütze im Letzigrund. Sein Treffer war das einsame, aber dafür besonders sehenswerte Highlight in diesem Klassiker, der spielerisch wenig zu bieten hatte. Der 26-jährige Stürmer lenkte eine Flanke aus zirka zwölf Metern aus dem Flug mit dem Absatz in die weite, tiefe Torecke.

0:1 YB: Cedric Itten (17.). Video: SRF

Zuvor war Itten einen Monat lang ohne Treffer geblieben – eine lange Zeit für den zweitbesten Torschützen der vergangenen Super-League-Saison. Obwohl YB auf dem weiterhin schwer bespielbaren Rasen vom Letzigrund mit reduziertem Tempo agierte, blieb eine zählbare Reaktion von GC aus.

Die Zürcher zeigten Wille und Einsatz. Sie waren nach der Pause spielbestimmend. Das fehlende Selbstvertrauen wog aber zu schwer, speziell in der Nähe des gegnerischen Tores, wo nichts gelingen wollte. Während YB auf den Rückschlag von Mittwoch reagiert hat, wartet GC weiterhin auf den ersehnten zweiten Sieg in der Super League. In den sechs Spielen seit Anfang August holte das Team von Bruno Berner nur einen Punkt.

Grasshoppers - Young Boys 0:1 (0:1)

SR von Mandach.

Tor: 17. Itten (Garcia) 0:1.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Laws, Ndicka; Corbeanu (46. Mabil), Seko (75. Kacuri), Ndenge, de Carvalho (46. Schürpf); Morandi (68. Fink), Babunski (81. Rastoder).

Young Boys: Racioppi; Blum (67. Janko), Camara, Lustenberger, Garcia; Niasse; Elia, Ugrinic, Males; Itten (80. Amenda), Ganvoula (67. Joël Monteiro).

Bemerkungen: Verwarnungen: 49. Mabil, 64. Lustenberger, 71. Janko, 88. Amenda.

