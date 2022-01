Für Vladimir Petkovic wird die Luft dünn und dünner. Bild: keystone

Wie lange darf er noch? Petkovic kassiert mit Bordeaux 0:6-Klatsche

Bundesliga

Premier League

Ligue 1

Rennes – Bordeaux 6:0

Für Vladimir Petkovic und Girondins Bordeaux wird die Situation immer ungemütlicher. Der Tabellen-17. kassierte eine Kanterniederlage. Bordeaux ging in Rennes gleich mit 0:6 unter und verlor damit in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge. Die verheerende Bilanz des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers: bloss drei Siege in 21 Meisterschaftsspielen.

Spätestens nach der Gelb-roten Karte gegen Bordeauxs Issouf Sissokho kurz nach der Pause war die Partie entschieden. Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber mit 2:0.

Serie A

Spanischer Supercup

19.30 Uhr: Real Madrid – Athletic Bilbao (in Dschidda/Saudi-Arabien)

(ram/sda)